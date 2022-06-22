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'Beverly Hills, 90210' Türkiye uyarlamasında ilk isim belli oldu!

#Beverly Hills 90210#Ay Yapım#Mehmet Üstündağ
Beverly Hills, 90210 Türkiye uyarlamasında ilk isim belli oldu
Mehmet Üstündağ

Ay Yapım’ın Türkiye’ye uyarlayacağı “Beverly Hills, 90210” dizisinin cast çalışmaları devam ediyor. Kadroya giren ilk isim genç oyuncu Aslıhan Malbora oldu.

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1990-2000 yılları arasında yayınlanan ve dünyada büyük bir fenomene dönüşen “Beverly Hills, 90210”un yerli uyarlaması için çalışmalar son hız devam ediyor. Beverly Hills’te yaşayan bir grup lise öğrencisinin yetişkinliğe adım atma sürecini anlatan dizinin uyarlamasını Ay Yapım yapacak.

Beverly Hills, 90210 Türkiye uyarlamasında ilk isim belli oldu


Bir yandan senaryo ve ön yapım süreci devam ederken, bir yandan da cast çalışması sürüyor. Şimdi öğrendiğime göre, dizinin ilk başrolü belli olmuş! Genç oyuncu Aslıhan Malbora, kadroya katılan ilk isim olmuş. En son “Üç Kuruş” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki Malbora, yeni dizisi için hazırlıklara başlamış bile!

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Beverly Hills, 90210 Türkiye uyarlamasında ilk isim belli oldu

Kraliyet masasında bir Türk

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth’in eşi Prens Philip, özel bir törenle anıldı. Wessex Dükü Prens Edward, 99 yaşında hayata veda eden babası için Old Royal Naval Sarayı’nda dünyanın seçkin isimlerinin katıldığı özel bir tören düzenledi.

Beverly Hills, 90210 Türkiye uyarlamasında ilk isim belli oldu

Törene, Horizon Grup Tarabya İngiliz Okulları’nın kurucusu Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin de Prens Edward’ın özel davetlisi olarak katıldı. Prens Edward, yaptığı konuşmada eğitime sunduğu katkılarından dolayı Mehmet Gültekin’e teşekkür etti.

Beverly Hills, 90210 Türkiye uyarlamasında ilk isim belli oldu

Sezonu erken açtı

Miami ve Türkiye’de emlak sektöründe boy gösteren iş insanı Selim Yerebakan, Bodrum sezonunu erken açtı.

Beverly Hills, 90210 Türkiye uyarlamasında ilk isim belli oldu

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Tam bir deniz âşığı olan Yerebakan, farklı ebat ve özellikte tekneleriyle yazı Bodrum ve Ege’nin güzel koylarında geçirecek. Selim Yerebakan, pandemi sonrası daha da alıştığımız ‘uzaktan çalışma’ konseptini en iyi uygulayan iş insanlarından…

Oğlunu evlendirdi

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun oğlu Emir Orakçıoğlu, Psikolog Meysenaz Koser ile hayatını birleştirdi.

Beverly Hills, 90210 Türkiye uyarlamasında ilk isim belli oldu

Çırağan Sarayı’nın rıhtımında gerçekleşen düğün, iş ve cemiyet dünyasından isimleri bir araya getirdi. Törende Tunay-Yalçın Ayaydın, Siren Ertan-Ersin Kayalar, Selen-Engin Keçeli, Dalya Fresko-Volkan Atik, Rima-Murat Kolbaşı, Emel-Nejdet Ayaydın, Sanem-İlker Ayrık, Meral Yazıcı ve Prof. Dr. Sedefhan Oğuz’a kadar pek çok tanıdık sima şıklık yarışına girdi. Gece, Elif İnce Avantgarde Orkestrası’nın seslendirdiği hareketli şarkılar ile geç saatlere kadar sürdü.
Ben de genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum…

 

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#Beverly Hills 90210#Ay Yapım#Mehmet Üstündağ

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