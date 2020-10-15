Betül Demir: Enerjimi bu sahte düzen için harcamam

Yeni albümünüz çıktı… Hayırlı olsun… Bahseder misiniz?

Yeni albümüm “Akustika” benim için sürpriz oldu. Pandemi sürecinde kaydettiğimiz akustik kayıtlar büyük ilgi görünce, albüm fikri sevgili yapımcım Samsun Demir’den geldi. Bu devamı gelecek birçok akustik projenin ilki diyebilirim hatta… Benim müzik kariyerimde çok önemli bir yeri olan Sezen Aksu şarkılarının içinde olduğu bu albümüm çıktı. Sonrası derya deniz gibi gelmeye devam edecek. 23 Müzik Yapım ve DMC ortaklığında çıkan Akustika’nın proje mimarı prodüktörüm Sude Bilge Demir ve aranjörüm Emirhan Cengiz… Yumuşacık sıcacık bir albüm oldu. Hepimizin ruhuna işlemiş Sezen Aksu şarkılarını bir de bizim yorumumuzla dinleyin istedik.

Genelde yeni albümler yaz başı lanse ediliyor. Siz sezonun sonunu tercih ettiniz. Neden?

Diyorum ya albüm bana sürpriz oldu. Bu proje pandemi olana dek aklımızda yoktu... Ben yepyeni iki şarkı çıkarmayı planlarken tüm dünyada yaşadığımız bu salgın, beni olduğu gibi ekibimi de daha başka duygulara sürükledi… Daha romantik daha içli şarkılar söyleyelim istedik. Hepimiz öyle değil miyiz bu ara…

Albüm hazırlarken; söz- müzik, beste tarafı ve okuma gibi neredeyse her aşamanın içinde olmak nasıl bir şey anlatır mısınız? Kolay mı, zor mu?…

Kolaylık olduğunu düşünen olursa gerçekten yanılır… İşin mutfağında çok yönlü yer almak daha çok ayrıntının muhatabı olmak durumundasınız demektir. Daha iyisini yapmak için de kendi kendinizin jürisi oluyorsunuz… Sürekli bir yarış hali ama tabi çok keyifli… Bir de çalışma arkadaşlarınız da aynı disipline ve benzer hislere sahipse motivasyonum en üst seviyelere çıkıyor. Yaptığımız iş içime sinene kadar devam ediyorum.

Söz, müzik, şarkı yapmak için; “bir ilişki, bir ayrılık şart” diyorsunuz? Doğru mu bu?

Evet hala aynı fikirdeyim, hayatın her yönünü hissetmek, yaşanası duyguları almış olmak şart… Tabi eğer duygularını notalara sözlere dökebiliyorsa insan...

Neden?

Benim en hit şarkılarım hep yaşanmışlığı olanlardı. Ben de öyle şarkıları daha çok seviyorum. Sezen Aksu şarkıları gibi…

Dizi müziği teklifi gelse yapar mısınız? Böyle bir şeyi yaparken o duyguyu yakalamak için sizce gerekli olan bir şart var mıdır?

Yaparım tabi zevkle… Daha önce bir kaç dizi için söyledim… Bir hikâyenin şarkısı olmak güzel bir duygu… İyi senaryo ve iyi oyunculuklar her zaman ilham verir bana.

Dijital yeniliklerle birlikte trend olan; beğeni ve tıklanma sayıları gerçek olmayan rakamlar. Dünya genelinde satın alam yaparak ilerlemek gibi, haksız bir rekabet söz konusu… Ne düşünüyorsunuz?

Hiç bir şey düşünmüyorum… Enerjimi bu sahte düzenin içinde eritmek yerine, sahici olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyorum. Ben balon değilim ki; uçurtmayım…

Mesleğinize adım attığınız güden bu güne baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz?

Keşke biraz hırslı olsaydım gibi özeleştiriler dışında, keşke en çok kendime ses verseydim diyorum. Kuralları biraz daha sallasaydım yani. Özellikle görsel konularda... Onun dışında söylediğim her şarkı benim için özeldir müzikal olarak hiç pişmanlığım yok...

Kararsız bir insan mısınız yoksa çabuk ikna olup, hemen karar verebilen gurupta mısınız?

Benim gibi bir terazi… Özel hayatımda çok netimdir. Ancak iş hayatımda dönüp dolaşıp ilk söylediğimi onaylıyorum. Mesela; defalarca kayıt yaptığım birçok albüm kaydı yerine, birçok defa demo kaydımı kullanmışımdır.

Hayata olaylara bardağın ne tarafından bakarsınız? Dolu mu boş mu?

Genelde bardağın dolu tarafına bakarım fazlasıyla... Yapım bu hatta eş dost beni fazla Polyanna bulur. Kusur odaklı biri değilim hatta kusur cezbeder… Hangimiz kusursuzuz ayrıca… Ben gelişime açık geniş perspektifle bakabilen insanları seviyorum. Bu herkesi yükseltir inancındayım. Yerinde sayan yeniliklere kapalı insanlarla iletişim kurmam imkânsız… Çok kendini anlatan biri olmamakla birlikte çok dinleyen bir insan oldum hep. Kendimi tam olarak açtığım çok az insan vardır. Biraz duvarları olan biriyim. İlk anda bu insanları zorlasa da duvarın diğer tarafında sonuna kadar açık bir kapı var. Onu fark edebilen insanlar istediği kadar kusurlu olsun hep benimle olsun. Ben sevgiden işliyorum sadece ve en sevdiğim yanım bu.

Uyku sever misiniz?

Az uyku çokça fikirle dolu oluyorum. Ve sabah uyanır uyanmaz yürüyüş sonrasında mutlaka kısa da olsa yoga ve meditasyon yapıyorum.



Romantik misiniz?

Düşünülmüş hiç bir şey romantik gelmez bana, o an içinde birden gelişen tatlı sürprizleri severim. Zeka severim yani…