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Bettina Hakko’nun paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı... Leoparı gerçek sandılar!

#Bettina Hakko#Leopar#Mehmet Üstündağ
Bettina Hakko’nun paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı... Leoparı gerçek sandılar
Mehmet Üstündağ

Bettina Hakko’nun önceki gün evinden paylaştığı bir fotoğraf takipçilerini heyecanlandırdı.

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Yeni halısını gösteren Hakko, üzerinde yatan leoparın gerçek sanılması üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı. Takipçilerinden çoğu halının leopar postundan yapıldığını düşünerek yorumlarda bulununca, gerçek bir hayvansever olan Hakko, “Tabii ki gerçek değil” diyerek konuya açıklık getirdi.

Bettina Hakko’nun paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı... Leoparı gerçek sandılar

Bebek için mutfağın şefi olacak

Şeflik eğitimi almaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, ne yeni bir role hazırlanıyor ne de bu işe geçici heves olarak bakıyor. Yakında ailelerine katılacak bebekleri için sağlıklı beslenmeye geçiş yapmak isteyen oyuncu, hayatının en önemli rolüne, “baba” olmaya hazırlanıyor....

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde mutfaktan yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Yeni bir rol mü geliyor diye düşünürken, işin gerçeğini öğrendim. Baba olmak için gün sayan ünlü oyuncu, hayatının en önemli rolü için ciddi bir biçimde hazırlanıyormuş!

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Bettina Hakko’nun paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı... Leoparı gerçek sandılar


Türkiye’nin en ünlü mutfak okulu olan ve mutfak profesyonelleri yetiştiren MSA’dan şeflik eğitimi almaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, kendi mutfağının şefi olmak için kolları sıvamış.
Artık eşi Başak Dizer hamile olduğu için ve yakında ailelerine katılacak minik bebekleri için sağlıklı yemekler yapmak isteyen ünlü oyuncu, haftada bir MSA’ya giderek eğitim alıyor. Bugüne kadar yediklerine çok fazla dikkat etmeyen ve sıklıkla dışarıdan yemek söyleyen Tatlıtuğ, artık bu alışkanlığına son vererek, kendi mutfağa giriyormuş.

Bettina Hakko’nun paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı... Leoparı gerçek sandılar


Bu arada hayranları hiç boşuna onunla aynı tezgahta eğitim almak için MSA’nın kapısını aşındırmaya kalkmasın! Duyduğuma göre yakışıklı oyuncu, rahat edebilmek için kendi eğitimi sırasında MSA’nın kapatılmasını rica etmiş.

İkinci sergi yolda

Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği sanat alanı Loft Art, ikinci sergisi “Symbio” ile İstanbul Beşiktaş Nisbetiye On’daki mekânında sanatseverleri ağırlayacak.

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Bettina Hakko’nun paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı... Leoparı gerçek sandılar

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın ev sahipliğinde 23 Şubat’ta kapılarını açacak sergide 15 bağımsız sanatçının tuval, heykel, enstalasyon ve video eserlerine yer verilecek. Serginin gelirinin bir kısmı, Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çalışmalarına da kaynak olacak.

Bettina Hakko’nun paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı... Leoparı gerçek sandılar

İspanya kraliçesinden ödül alıyor

SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Eczacıbaşı’na Madrid merkezli Callia Vakfı tarafından “Uluslararası Sanata Destek” ödülü veriliyor. İspanya Kraliçesi Sofia, ödülü 22 Şubat’ta Madrid’deki Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi’nde düzenlenecek törende Füsun Eczacıbaşı’na takdim edecek. Ödülün, SAHA-Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi sanat adına dünya çapında bir dayanışma ve filantropi modeli yarattığı için verildiği belirtildi.

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Bettina Hakko’nun paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı... Leoparı gerçek sandılar

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#Bettina Hakko#Leopar#Mehmet Üstündağ

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