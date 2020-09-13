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Haber Giriş: 13.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bestemsu Özdemir:Artık öpüşme sahnesi yok

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Bestemsu Özdemir:Artık öpüşme sahnesi yok
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Pandemi süreci dizi senaryolarını da etkiledi. Bestemsu Özdemir, artık öpüşme sahnelerinde oynamadığını söyledi.

◊ Nişantaşı’nda görüntülenen Bestemsu Özdemir, “Salgın nedeniyle sette endişe duyuyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Artık bazı sahneleri mesafeli oynuyoruz. Öpüşme sahneleri falan olmuyor. Benim sağlık sıkıntım olmadığı için büyük bir korku yaşamıyorum. Hepimiz bir şekilde çalışmak zorundayız. Kolonyasız gezmiyorum, maskemi de sürekli değiştiriyorum.” 

Bestemsu Özdemir, ev partilerini “bencilce bir hareket” olarak nitelendirdi: “1 sene de eğlenmeden otursak kimseye bir şey olmaz.”

Bestemsu Özdemir:Artık öpüşme sahnesi yok


 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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