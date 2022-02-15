Beste Açar ile Oksal Erev ayrıldı: İnsana şiddet sadece kuvvet kullanarak olmaz!

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Açar, basında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

"Daha fazla bu konuyla bir gündem oluşturmak niyetinde değilim. Şu anda yaşadığımız dünyada ilgilenilmesi,merak edilmesi ,araştırılması ve yapılması gereken çok ama çok mühim şeyler var" diyen Beste Açar psikolojik şiddet gördüğünü iddia etti:

"İnsana şiddet sadece kuvvet kullanarak olmaz. Son 3 ay içinde yaşadığım tutarsız, öfke kontrolsüz duygu durumları şahsıma haddini aşan müdahaleler neticesinde eskiden arkadaşım olan kişiyle 10.02.2022 tarihinden itibaren ilişkim kalmamıştır."