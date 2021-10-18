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Best Model yarışmacıları Elmas Yıldız ve Barış Arslan'dan şoke eden iddialar: Erkan Özerman'a masaj yapsaydım derece alacaktım

#Erkan Özerman#Elmas Yıldızi#Barış Arslan
Best Model yarışmacıları Elmas Yıldız ve Barış Arslandan şoke eden iddialar: Erkan Özermana masaj yapsaydım derece alacaktım

Best Model yarışmasında ‘Best Smile’ güzeli Elmas Yıldız, Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yıldız, birincinin yarışmadan önce belli olduğunu iddia etti.

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Elmas Yıldız, organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara ‘Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister?’ şeklinde mesajlar attığı ve olumsuz cevaplar karşılığında ‘Yarışmada görürsün’ dendiğini ileri sürdü.

Programa telefonla bağlanan Best Model yarışmacılarından Barış Arslan, söyledikleri ile Elmas Yıldız'ı destekledi:

"Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları. Telefonda mesajlaşılarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüzyüze konuşuldu.Bazıları 2-3 ödül birden aldı. Asla o ödülü yakıştıramayacağınız ikişer, üçer ödül aldı. Bu Best Model tarihinde yoktur yani bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldığı...Ben şok oldum sahnede. "

Best Model yarışmacıları Elmas Yıldız ve Barış Arslandan şoke eden iddialar: Erkan Özermana masaj yapsaydım derece alacaktım

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"Best Model tarihinde bir ilk oldu: kel birincimiz var. Diğerlerini söylemeye bile gerek yok. İlk 3 olamaz. Bu kadar kısa sürede oyların sayılması da imkansız. Ben ikinci ile konuştuğumda da 'İlk 5'te yoktum. Erkan Özerman beni öne aldı' dedi. Yarışmanın psikolojisi ve üzüntüsüyle bunun ses kaydını alamadım, unuttum. Bu ahlaksız teklifi reddettiğim için bana hiçbir şekilde derece vermediler. Ben 1,5 yıl boyunca bu yarışma için hazırlandım. Sıkı diyet, sıkı antrenman. Ahlaksız teklifi reddettiğim için beni cezalandırdılar. Duruşumu bozmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Bu canlı yayın bşir başlangıçtı, bunun arkasında duracağız ve devamını getireceğiz. 'Erkan Özerman'a masaj yaparsan derece garanti' dendi. Ben bu pislikleri yapmadım"

İŞTE BİRİNCİ SEÇİLENLER

Yarışmada Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen birinci seçildi. Pamir Su Mutlu ve Mecit Yılmaz ikinci, Nazlıcan Erdem ile Ender Çağır da üçüncü oldu. Gece Cerem Onurluer, Suat Suna, Hande Kodamanoğlu, Gökçe Kırgız, Ece Gürsel ve İshak Akbay’ın şarkılarıyla renklendi.

Best Model yarışmacıları Elmas Yıldız ve Barış Arslandan şoke eden iddialar: Erkan Özermana masaj yapsaydım derece alacaktım

BARTU DİLMENBARTU DİLMEN
Memleket: Bursa
Yaş: 24
Boy: 1.86
Kilo: 77
Eğitim: İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu
Yabancı dil: İngilizce

OĞULŞAT GAGŞALOVA
Memleket: Türkmenistan
Yaş: 22
Boy: 1.82
Kilo: 53
Eğitim: Lise mezunu
Yabancı dil: İngilizce

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#Erkan Özerman#Elmas Yıldızi#Barış Arslan

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