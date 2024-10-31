Beşinci yıl dönümüne romantik kutlama… ‘Ben dünyanın en şanslı erkeğiyim'

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Bir zamanlar dünyanın en ünlü bebeği olan Brooklyn Beckham artık evli ve mutlu yuvası olan kocaman bir adam oldu…

BEŞ YILLIK BÜYÜK AŞKIN İKİ SENESİ KARI KOCA OLARAK GEÇTİ

David ve Victoria Beckham'ın 25 yaşındaki en büyük oğulları 2022’de muhteşem bir düğünle hayatını ünlü oyuncu Nicola Peltz’le birleştirmişti. Büyük aşkları ise bundan tam beş sene önce başladı.

David ve Victoria Beckham'ın en büyük çocukları Brooklyn de en az anne babası kadar ünlendi

Güzel karısına olan aşkını dilinden düşürmeyen romantik prens Brooklyn Beckham dün bu özel günü kutlamak için duygu dolu bir paylaşım yaptı.

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TANIŞMA YIL DÖNÜMLERİ İÇİN KARISINA BEYAZ GÜLLER ALMIŞ

İkisi evli olmak üzere birlikte geçirdikleri beş güzel yılı kutlamak isteyen Brooklyn, Nicola Peltz’le verdikleri bir aşk pozunu Instagram hesabından yayınlayarak altına “Mutlu yıldönümleri bebeğim. Her gün yanımda olduğun ve her gün muhteşem yüzünle uyandığım için dünyanın en şanslı adamıyım. Seni tüm kalbimle seviyorum” yazdı.

Romantik bir aşık olarak nam salan Brooklyn güzel karısı Nicola Peltz'le beşinci yıl dönümlerini beyaz güller ve aşk sözleriyle bezenmiş bir notla kutladı

29 yaşındaki Nicola da bir buket beyaz gülün yer aldığı Instagram hikayesini “Seni çok seviyorum” başlığıyla paylaştı.

Fotoğrafta ayrıca Brooklyn’nin ona yıl dönümü hediyesi olarak aldığı güllerin yanına iliştirilmiş tatlı bir not da yer alıyordu: “Sevgili Nicole. Mutlu yıldönümleri bebeğim. Biz şimdiye kadar olduğumuzdan daha güçlüyüz ve sana karşı çok fazla sevgi besliyorum ve sen benim en iyi arkadaşımsın ve karım olduğuna inanamıyorum. Ben yaşayan en şanslı insanım ve sana karım dediğim için çok mutluyum. Seni seviyorum ve seninle ilgili her şeyi seviyorum.”

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz'le evli olduğu için kendini dünyanın en şanslı adamı saydığını söylüyor

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Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz ilk olarak 2019 yılında bir Cadılar Bayramı partisi sırasında birlikte görülmüştü. Mutlu çift bir sonraki ocak ayında ilişkilerini Instagram'da resmileştirdi.

HAYATININ AŞKINI BULUNCA ELİNİ ÇABUK TUTMUŞTU

Çift ellerini çabuk tuttu ve 2020’nin temmuz ayında nişanlandıklarını duyurdu. Büyük düğünleri için çok hazırlık yaptıktan sonra da Nicola Peltz’in milyarder babasının muhteşem malikanesinde evlendiler.

Nicola Peltz biraz daha kendini tutsa da Brooklyn Beckham o gün bu gündür karısına olan aşkını sık sık dile getirmeye ve ne kadar mutlu olduğunu anlatmaya adeta doyamıyor. Yemek yapmayı çok seven Brokklyn Beckham'ın tariflerini paylaştığı bir Youtube kanalı var... Genç yıldız yakın zamanda kendi adını taşıyan bir sos markasını piyasaya sürdü

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"BEN EN İYİ ARKADAŞIMLA EVLENDİM"

“Hayatınızın geri kalanını birlikte geçirmek istediğiniz kişiyi bulmak çok önemli. Ben en iyi arkadaşımla evlendim, bu yüzden çok mutluyum” diyen Brooklyn Beckham tıpkı kendi babası David Beckham gibi genç yaşta bir evlat sahibi olmak istediğini de saklamıyor. Ancak bu konuda son sözün karısı Nicola’ya ait olduğunun da altını çiziyor.

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz ilişkilerini resmileştirdikten sonra ellerini çabuk tuttu ve 2 sene içinde evlendi

Ailesini genişletmek istediğini söyleyen Brooklyn Beckham “Her zaman genç bir baba olmak istemişimdir. Babamın genç olmasını seviyorum. O benim arkadaşım gibiydi” diyor.

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BİR AN ÖNCE BABA OLMAK İSTİYOR

Bir gün kendi çocukları olduğunda babası David’i örnek alacağını söyleyen Brooklyn “Babam beni nasıl yetiştirdiyse ben de çocuklarımı öyle yetiştireceğim. Çok sevgi dolu. Harika bir baba olacağımı gerçekten biliyorum. Annem ve babam gelmiş geçmiş en iyi anne ve babaydı” diyor.

Brooklyn Beckham genç yaşta aile kuran babasını örnek alıyor ve tıpkı onun gibi erkenden baba olmak istiyor

David Beckham ilk çocuğu olan Brooklyn’i 24 yaşındayken kucağına almıştı.