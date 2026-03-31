Geçen yıl aynı anda iki kişiyle flört etmişti: Yeni sevgilisiyle ortaya çıktı... Ama el ele tutuşmadı

Ama o da bütün bu iddialara "Onu hayatımda bir kez bile görmedim. Ne aşkı" diye yanıt vermişti. Ama bu kadar değil. Daha geçen yıl spor dünyasının iki yıldızıyla aynı anda flört ettiği söylentileri uzun süre konuşuldu.

Bu ünlü güzel sonunda romantik ilişki yaşadığı oyuncu sevgilisini şüphelere yer bırakmayacak şekilde gözler önüne serdi. Hem de birlikte çıktıkları bir gece gezmesinde!

BEŞ YILLIK EVLİLİĞİ 2024'TE BİTTİ

Bu ünlü model ve TV yıldızı Brooks Nader…

Gençlik yıllarında evlendiği Billy Haire ile kurduğu beş yıllık yuva bir buçuk yıl önce dağılmıştı.

Brooks Nader, Rocketman adlı filmle tanınan oyuncu Taron Egerton ile yeni bir romantik ilişkiye başladı.

Zaten bir süredir birlikte oldukları konuşulan çiçeği burnunda çift, önceki akşam da California'da ünlü bir restoranda yedikleri yemek sonrası objektiflere takıldı.

Brooks Nader, gece için bedenini saran kırmızı bir mini elbise tercih etti. Üzerine giydiği siyah mont ve yine aynı renk çizmelerle de görünümünü tamamladı.

Yeni aşkı Taron Egerton ise kot pantolon, tişört ve bir gömlekten oluşan spor bir kıyafet giydi.

Brooks Nader ile Taron Egerton, birlikte çıktıkları akşam yemeğinde görüntülendiler. Zaten bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadıkları söyleniyordu.





KIZ KARDEŞİ DE YANINDAYDI

Brooks Nader ile Taron Egerton, restoran çıkışı yan yana gelmemeye dikkat ettiler. Bunun nedeni de aşklarını meraklı gözlerden uzak tutmak istemeleri.

Yeni çiftin bu akşam yemeğinde onlara Brooks'un kız kardeşi Sarah Jane Nader de eşlik etti.

Brooks ile Taron, bu yemeğin ardından bir gün sonra da Santa Monica'da bir şeyler içerken görüldü.

BEN AFFLECK İLE ANILMIŞ: 'HAYATIMDA GÖRMEDİM' DEDİ

Model olarak ünlenen sonra da ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği reality şov ile bir TV yıldızına dönüşen Brooks Nader'in adı kısa bir zaman önce ünlü yıldız Ben Affleck ile anılmıştı.

Jennifer Lopez ile olaylı bir şekilde boşanan Affleck ile Nader'in gizli gizli buluştukları söyleniyordu.

Fakat Brooks Nader; bu söylentiler çıkar çıkmaz sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu söylentileri yalanladı. Affleck ile hayatında bir kez bile görüşmediğini belirtti.

AYNI ANDA İKİ TENİS YILDIZIYLA ADI ANILMIŞTI

Şu sıralar Baywatch (Sahil Güvenlik) adlı dizinin yeniden çevriminde kamera karşısına geçen Brooks Nader, 2019 yılında Billy Haire ile evlendi. Fakat çiftin evliliği 2024 yılında sona geldi.

Nader boşandıktan sonra Dancing With The Stars (Yıldızlarla Dans) adlı yarışmada tanıştığı Gleb Savchenko ile çok konuşulan bir ilişki yaşadı.

Nader'in adının karıştığı ilginç bir aşk söylentisi daha vardı. Geçen yılki ABD Açık sırasında tenis dünyasının iki yıldızı Carlos Alcaraz ve Jannik Sinner ile aynı anda flört ettiği konuşuldu.

Brooks Nader, bir dönem de karısı Christine Baumgartner ile olaylı bir şekilde boşanan Kevin Costner ile birlikte olduğu söylentileriyle gündeme gelmişti.

Nader, 2019 yılında iş insanı Billy Haire ile evlendi Bu evlilik 2024 yılında bitti.

Rocketman ile tanınan Taron Egerton ise yönetmen Emily Thomas ile yaşadığı uzun süreli ilişkinin ardından Chloe Bennet ile de bir yıl birlikte oldu.





