BeÅŸ yÄ±l Ã¶nce ardÄ±na bakmadan Ã¼lkesini terk etmiÅŸti... HayatÄ±mÄ±n hatasÄ±nÄ± yaptÄ±m... Ã‡ok piÅŸmanÄ±m

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Bunun ardÄ±ndan Ã¶nce Kanada'ya sonra da ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±lar. SonrasÄ±nda da zaten Londra'da kalan Ä°ngiliz kraliyet ailesiyle aralarÄ± iyice aÃ§Ä±ldÄ±.

Aileden ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nda yanlarÄ±nda sadece oÄŸullarÄ± Archie vardÄ±. BirkaÃ§ yÄ±l sonra kÄ±zlarÄ± Lilibet de aralarÄ±na katÄ±ldÄ±. Ama Harry'nin ailesiyle sorunlarÄ± giderek bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

Prens Harry, ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ilk yÄ±llarÄ±nda karÄ±sÄ± Meghan Markle'a yÃ¶nelik medya zorbalÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. AmacÄ±nÄ±n onu bÃ¼tÃ¼n bunlardan korumak olduÄŸunu belirtmiÅŸti.

Bir paparazzi takibi sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden annesi Prenses Diana'ya gÃ¶nderme yaparak "KarÄ±mÄ±n kaderinin de anneminki gibi olmasÄ±nÄ± istemiyorum" bile demiÅŸti.

SonrasÄ±nda da ailesinin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in babasÄ± Kral Charles'Ä± bile karÅŸÄ±sÄ±na aldÄ± Harry.

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HARRY ARTIK Ã‡OK PÄ°ÅžMAN

Fakat aradan geÃ§en beÅŸ yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan arkadaÅŸlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Prens Harry, bu kararÄ±ndan piÅŸman!

OnlarÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Harry'nin piÅŸman olduÄŸu baÅŸka ÅŸeyler de var. GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda Trooping The Colour etkinliÄŸinde bÃ¼tÃ¼n ailesi tÃ¶rene katÄ±lÄ±rken Harry onlarÄ± TV ekranÄ±ndan izledi.

Harry'ye yakÄ±n bir kaynaÄŸÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Prens artÄ±k iÃ§ine doÄŸduÄŸu Ã¼lkeyi ve hayatÄ± geride bÄ±rakÄ±p ABD'ye taÅŸÄ±narak bir hata yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ciddi ciddi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

"Harry, geri kalan Ä°ngiliz kraliyet ailesi Ã¼yelerinin ne kadar mutlu gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ne bakÄ±p kendisinin ayrÄ±lma kararÄ±yla bÃ¼yÃ¼k bir hata yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorguluyor" sÃ¶zleriyle durumu anlattÄ±.

EN BÃœYÃœK ENDÄ°ÅžESÄ° Ä°KÄ° Ã‡OCUÄžU

Harry'yi en Ã§ok endiÅŸelendiren konu da iki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸunun gÃ¼venliÄŸi.

Londra'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada bÃ¼tÃ¼n kraliyet ailesine hangi Ã¶nlemler uygulanÄ±yorsa Harry de bundan faydalanÄ±yordu. Fakat gÃ¶revlerini bÄ±raktÄ±ktan sonra Londra'ya gitse bile artÄ±k bu durum deÄŸiÅŸti. GÃ¼venlik masraflarÄ±nÄ± kendisi Ã¶demek zorunda.

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Hatta bu konuda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davayÄ± kaybettikten sonra Harry "ArtÄ±k iki Ã§ocuÄŸuma Ã¼lkemi gÃ¶stermem mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Åžimdi ABD'de gÃ¼venlikle ilgili masraflarÄ± kendisi karÅŸÄ±lÄ±yor.

Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de "Acaba Londra'da kalsaydÄ±m ailemin gÃ¼venliÄŸinden bu kadar endiÅŸe etmez miydim?" sorusunu daha sÄ±k soruyor kendine.

KARISI PARA Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OCUKLARINI KULLANMAYA BAÅžLADI

Harry'nin canÄ±nÄ± sÄ±kan baÅŸka bir konu daha var.

BugÃ¼ne kadar iki Ã§ocuklarÄ± Archie ile Lilibet'i sosyal medyadan da uzak tutuyorlardÄ±. Fakat Meghan Markle son dÃ¶nemde kendi kurduÄŸu markanÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in Ã§ocuklarÄ±na sÄ±k sÄ±k sosyal medyada yer vermeye baÅŸladÄ±.

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Her ne kadar yÃ¼zlerini gÃ¶stermiyor olsa da iki Ã§ocuÄŸunun karÄ±sÄ± tarafÄ±ndan "para iÃ§in" marka tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in kullanÄ±lmasÄ± Harry'yi de canÄ±ndan bezdirdi. Ä°ki kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in eskisinden daha fazla endiÅŸe eder hale geldi.

AÄ°LESÄ°NDEN Ã–FKESÄ°NÄ° Ã‡IKARDI... SONRA KENDÄ°NÄ° TUHAF HÄ°SSETTÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Prens Harry'nin piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili iddialar, karÄ±sÄ± Meghan Markle ile birlikte Oprah Winfrey'e verdikleri rÃ¶portajdan bu yana konuÅŸuluyor.

Aileden ayrÄ±lÄ±klarÄ±ndan sonra yaptÄ±klarÄ± o ilk rÃ¶portajda Harry ve Meghan, Ä°ngiliz kraliyet ailesine karÅŸÄ± tÃ¼yler Ã¼rperten eleÅŸtirilerde bulunmuÅŸtu. SonrasÄ±nda ise Harry'nin oturup dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼nce bÃ¼tÃ¼n bunlardan piÅŸmanlÄ±k hatta utanÃ§ duyduÄŸu bile konuÅŸuldu.

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Ä°ddialara gÃ¶re Harry, o rÃ¶portajda ailesine olan Ã¶fkesini Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ama sonrasÄ±nda konuÅŸulanlar yÃ¼zÃ¼nden derin bir piÅŸmanlÄ±k duymaya baÅŸladÄ±. Kendini tuhaf hissetti.

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