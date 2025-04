Beş kızını kullanıp bir imparatorluk kurmuştu… Annelerine isyan bayrağını açtılar: Biz senin banka kasan değiliz!

Haberin Devamı

Babaları ünlü bir avukat olan üç kız kardeş ve onlardan yıllar sonra başka bir babadan doğan ve aileye eklenen Jenner soyadlı iki kardeşleri annelerinin hırsı ve ticari zekası sayesinde dünya çapında tanınan isimler haline geldiler.

BEŞ KIZ KARDEŞ YILDIZ OLDU: ANNELERİ ONLARI KULLANARAK BİR İMPARATORLUK KURDU

Bu beş kız kardeşten ikisi diğerlerinden daha çok öne çıktı, ünlerini kullanarak kurdukları işlerini büyütüp ikisi de çok başarılı birer iş kadını oldu.

Diğer üç kardeşleri de onlar kadar başarılı olamasalar da yine de multi milyoner olabildi.

Bu kardeşlerin biri hariç hepsi artık kendi yuvalarını kurdu, çocukları oldu ve adlarını taşıyan şov programıyla değil kendi başlarına anılmaya başladı.

ONLARI KULLANARAK KENDİ DE ZENGİN OLMUŞTU, TAHTI SALLANMAYA BAŞLADI

Söylenenlere göre yıllar önce bu imparatorluğun temelini atan ve ailenin reisi sayılan anne Kris Jenner artık bu pozisyonunu kaybetmiş ve paniklemiş halde…

Ünlü kardeşler Kim, Kourtney, Khloe Kardashian ve Kendall ve Kylie Jenner’ın annesi olan Kris Jenner ilk eşi Robert Kardashian’ın ününü kullanarak kızlarını birer magazin dünyası figürüne dönüştürmüş, yıllarca onlarla çektiği şov programıyla kendisinin de kızlarının da cebini doldurmuştu.





HER KIZININ KAZANCINDAN KOMİSYON ALDI

Kris Jenner Kardashian kardeşler zengin oldukça kendisi de zenginleşti çünkü bunu açıkça söylemeseler de kızlarının kazançlarından kişi başı yüzde 10 kâr payı alıyordu.

Kardashian kardeşler kendi isimlerini birer marka haline getirdikçe annelerinden giderek uzaklaşmaya başladı. Aynı şey biri ünlü bir model biri de kozmetik devi haline gelen Jenner kardeşler için de geçerli.

KIZLAR ARTIK ANNELERİNİN SÖZÜNÜ DİNLEMİYOR

Bu da aile içinde sıkıntılara yol açmaya başladı. Söylenenlere göre beş kardeş artık annelerinin yönlendirmesiyle yürüyen şov programları The Kardashians’ı devam ettirmek istemiyor.

En azından bir şey yapacaklarsa da bunu kendileri, kendi isimlerini kullanarak tek tek yapmanın peşinde.





PANİĞE KAPILDI: ALTIN YUMURTLAYAN TAVUKLARI ELİNDEN KAÇIYOR

Kris Jenner ise bunu fark ettiği için panik halinde. Ünlü anne yıllardır deyim yerindeyse kızlarının sırtından para kazanırken artık bu kayna kuruyacak gibi görünüyor.

Kardashian TV imparatorluğu çökme tehlikesiyle karşı karşıya ve anne Kris Jenner panik içinde; çünkü kızları, egosunu ve banka hesabını beslemek için reality şovlarını devam ettirmek isteyen otoriter annelerinin sözünü dinlemekten bıkmış durumda.





HELE KIM VE KYLIE’YE HİÇ SÖZ GEÇİREMİYOR

Aileye yakın kaynaklar “Kızları artık büyüdüler ve o kadar başarılı oldular ki, Kris'in elinin altından çekilip kendi projelerini yapmak istiyorlar. Kendi başlarına milyarder olabilirler, o zaman neden onunla kalsınlar ki?” diyor.

43 yaşındaki Kim Kardashian kardeşlerin en ünlüsü olarak çoktan annesininkini aşan kendi imparatorluğunu kurdu. Kim’in kişisel serveti çoktan milyarı aştı.

En küçük kardeş Kylie Jenner daha 27 yaşında ama dünyanın en zengin insanlarından biri oldu. Kylie 29 yaşındaki Dune yıldızı sevgilisi Timothee Chalamet ile evlilik planları yaparken annesinin buna karışmasına kızıyor söylenenlere göre.

HEPSİ YUVASINI DA İŞİNİ DE KURDU

Ünlü rockçı Travis Barker ile evli olan 45 yaşındaki Kourtney, eski sevgilisi Scott Disick'in programa çıkmasından ve onun 40 yaşındaki kız kardeşi Khloe ile flört etmesini izlemekten bıkmış durumda.

Ve 29 yaşındaki Kendall ve küçük kardeşi Kylie kendi reality şovlarını yapmak için hazırlık yapıyorlar.





KIZININ SEKS KASETİNİN SIZDIRILMASINA YARDIM ETMİŞ BİLE OLABİLİR…

Kim'in rapçi sevgilisi Ray J ile “sızdırılan” seks kasetinin ardından Ekim 2007'den Haziran 2021'e kadar devam eden Keeping Up With the Kardashians ve Nisan 2022'de prömiyeri yapılan The Kardashians sayesinde aile toplamda 3 milyar dolar servet yaptı.

Klanın en zenginleri 1,7 milyar dolarla Kim, 710 milyon dolarla Kylie ve 170 milyon dolarla Kris.





HİÇBİRİ ARTIK ÇOCUK DEĞİL… ARTIK YOLLARINI KENDİLERİ ÇİZECEK

Ancak kaynaklar, en büyük kız kardeşler Kourtney ve Kim'in reality dizisi başladığında 20'li yaşlarının başında olduklarını ve şimdi anne olduklarını belirtti. En küçük kız kardeş Kylie bile iki çocuk annesi.

“Kızların kendi başlarına yola çıkmaya hazır olmalarına şaşmamalı. Reality serisi başladığında en büyükleri bile ergenlikten yeni çıkmıştı ama şimdi kendi aileleri olan olgun kadınlar oldular.”

Kaynaklar, imparatorluğun arkasındaki patron olan 69 yaşındaki anne Kris'in güç ve paradan vazgeçmesinin zor olduğunu söylüyor. Ve anlaşılan büyük patron kendine bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor ama zorlanıyor…