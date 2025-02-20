Beş kez evlendi, en sonunda mutluluğu buldu… 91 yaşında ama hâlâ aşktan başı dönüyor!

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O, bir dönem ülkemizde de yayınlanan ve milyonları ekran başına toplayan Hanedan dizisiyle gönülleri fetheden, sayısız filmde oynamış bir yıldız oyuncu…

Tıpkı Elizabeth Taylor gibi "menekşe" gözleriyle ünlenen, Hollywood'un bir dönemine damga vuran Joan Collins artık 91 yaşında

BİR SÜRÜ GENÇLİK SIRRI VAR AMA EN BÜYÜĞÜ AŞKI

91 yaşına olmasına rağmen bu kadar dinç kalmasının nedeni belki de hayatı boyunca çok çalışmış olması ve elbette ailesinden aldığı sağlıklı genler.

Ama kendisine sorarsanız onu hâlâ ayakta tutan tek ve en güzel şey aşk.

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Geçtiğimiz günlerde ünlülerin uğrak yeri bir restorandan çıkarken yine oldukça şık ve enerjik görüntüsüyle dikkat çeken 91 yaşındaki efsane isim Joan Collins için koluna girip birlikte yürüdüğü kocası Percy Gibson en büyük mutluluk kaynaklarından biri.

Gençlere taş çıkartan bir enerjiye sahip olan yıldız ismin yaşına inanmak oldukça zor... Efsane isim bunun en büyük sebebinin aşk olduğunu söylüyor

"TURNAYI GÖZÜNDEN BEŞİNCİ KOCAMDA VURDUM"

Kendisinden tam 31 yaş küçük eşiyle 2022’de nikah masasına oturan Collins 23 yıldır aşkla dolu olduğunu söylediği evliliği sayesinde ayakta kaldığına ve yine bu aşkla gençleştiğine inanıyor.

3 çocuğu olan ve 5 kez evlenen usta oyuncu “Turnayı gözünden beşinci kocamda vurdum” dediği eşi için daha önce de peri masallarını anarak “Bazen prensinizi bulmak için birçok kurbağa öpmek zorunda kalırsınız” yorumunu yapmıştı.

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"KİMSE AŞKTAN YANA UMUDUNU KAYBETMESİN"

Joan Collins bir yapımcı olan eşiyle yolları yıllar önce kesiştiğinde hissettiklerini “Baş döndürücüydü, harikaydı ve Percy ile birbirimize delicesine aşık olduk. Sonunda gerçek ruh eşimi buldum. Ve sonsuza dek kocam olacak adamı” diye anlatmıştı.

Kocası için “Hayatımda tanıdığım en onurlu adam” diyen yıldız isim "Hayat arkadaşı arayan kadınlar için, erkeklerin otobüsler gibi olduğu ve 'yeterince beklerseniz doğru kişi karşınıza çıkacaktır' şeklindeki o eski sözün bir nedeni var. Bunun en iyi örneği de benim" sözleriyle herkese aşktan yana umut kesilmeyeceğini de anlatıyor.

Kadınlara aşktan yana umudunuzu kaybetmeyin diyen Joan Collins yıllarca aradığı mutluluğu geç buldu ama bırakmaya hiç niyeti yok

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HÂLÂ ARI GİBİ ÇALIŞIYOR: BENİM MİLYONLARIM YOK Kİ!

Televizyon, sinema ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra renkli hayatını ve daha birçok konuyu ele aldığı 20’ye yakın da kitap yazan Joan Collins’in 2015’te İngiltere’nin adını dünyada başarıyla temsil ettiği ve birçok hayır işine de önayak olduğu için bizzat Kraliçe II. Elizabeth’in elinden aldığı bir de onur nişanı var.

Sanıldığı gibi milyoner bir insan olmadığını ve hayatını kazanmak için hâlâ çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Joan Collins yakın zaman önce kraliyet ailesinin bir dönemki en ünlü gelinlerinden Wallis Simpson'ı canlandıracağı bir proje için çalışmaya başladı.

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HER SABAH GÜNE AŞKLA BAŞLIYORLAR Joan Collins eşi Percy Gibson’ın kendisine her sabah yatakta bir fincan kahve getirmek ve çaydanlığın altına tatlı notlar bırakmak gibi küçük jestler yaptığını anlatıyor. Ve ilerleyen yaşına rağmen hayata ve aşka bu kadar tutkuyla bağlı olmasının sırrını da veriyor: Siz hayatı yiyip bitirmezseniz hayat sizi yiyip bitirir!