Beş ay arayla önce kendisi sonra kocası ölmüştü: Ünlü çifte mezar olan ‘lanetli' ev!

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Parlak bir gelecek vaat eden, Hollywood’un genç yıldızlarından olan Brittany Murphy'nin 20 Aralık 2009'da evde yığılıp kalmadan önce son günlerini burada geçirecek ve daha sonra 32 yaşında öldüğü açıklanacaktı.

YILDIZ OYUNCU EVİ BRITNEY SPEARS'DAN SATIN ALMIŞTI

Bu evde daha önce de Britney Spears yaşamış, hatta o dönemlerde sevgili olduğu Justin Timberlake’le burada kalmıştı. Adı lanetli eve çıkan bu 3 katlı malikanede Spears da “kötü ruhlarla” karşılaştığını söylemiş ve evi koşarcasına terk etmişti.

Brittany Murphy'nin ölümünün ardındaki gizem hâlâ aydınlanmadı

Brittany Murphy'nin öldüğü ve Britney Spears'ın kötü ruhlarla karşılaştığı bu “lanetli” ev 18 milyon dolara satışa çıkarıldı.

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ÜNLÜ ŞARKICI EVDEN “KÖTÜ RUHLAR” VAR DİYEREK KOŞARAK KAÇMIŞTI

43 yaşındaki Spears, “kötü ruhlar” tarafından çok korkutulduğunu iddia ederek evi terk etti ve bir daha geri dönmeyerek 2003 yılında Murphy'ye tamamen mobilyalı olarak 3,85 milyon dolara sattı.

Britney Spears bu evde kötü ruhlar gördüğünü söyleyerek evde kalmak istememiş sonrasındaysa Brittany Murphy'ye satmıştı

Brittany Murphy hiçbir sağlık sorunu olmamasına rağmen daha 32 yaşındayken bu evde ölü bulundu. Yıldız oyuncunun ölümüyle ilgili yapılan tüm araştırmalar sonuçsuz kaldı.

ÖNCE O ÖLDÜ, BEŞ AY SONRA DA KOCASI

Bu şoke edici ölümden sadece beş ay sonra, 40 yaşındaki kocası Simon Monjack de evde hayatını kaybetti. Tıpkı Murphy gibi kocasının ölümü de beklenmedik ve soru işaretleriyle doluydu.

Çiftin beş ay arayla hayatını kaybettiği lanetli ev

Satışa çıkarılan ev ilanlara göre yeni tasarlanmış bir dış cephe ve diğer değişiklikler de dahil olmak üzere tam bir dönüşüm geçirdikten sonra “yeniden doğduğu” iddia edilerek yeni alıcısını beklemeye başladı.

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ARADAN 15 YIL GEÇTİ AMA SORULAR CEVAPSIZ KALDI

Brittany Murphy'nin, ölümünden 15 yıl sonra bu trajediyle ilgili cevap aramaları devam ederken, ailesi, özellikle de ağabeyi, onun öldürüldüğüne dair açıklamalar yaptı.

Yıldız oyuncu, Hollywood'daki evinde bayıldıktan sonra 2009 yılının aralık ayında beklenmedik bir şekilde, daha 32 yaşındayken öldü; adli tıp raporu, ölümünün birincil nedeninin zatürree olduğunu belirtti.

Brittany Murphy'nin ölümünden kocasının sorumlu olabilecğei söyleniyordu ancak 5 ay sonra o da aynı evde hayatını kaybetti

Bu ölüm gizemli bulundu ve hiçbir sağlık problemi olmayan genç bir insanın ani ölümünü hem yas hem de soru işaretleri yarattı. Ama her şey bununla bitmedi, aksine her şey bu ilk ölümle başladı.

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HALÜSİNASYONLAR GÖRMÜŞTÜ

Murphy'nin 40 yaşındaki İngiliz senarist kocası Simon Monjack da beş ay sonra, eşi gibi zatürree ve kansızlıktan öldü. Ve aynı evde cansız bedeni bulundu.

Simon Monjack’in ölümünden sonra annesi Linda Monjack, binada ciddi bir “küflenme” olduğuna dair endişelerini dile getirdi ve “Tek bildiğim Simon'ın ölümünden önce, derisinden bir şeylerin sürünerek çıktığına dair halüsinasyonlar gördüğü” dedi.

Ancak peş peşe iki ölümün yaşandığı evde adli tıp bu ihtimali de düşünerek araştırma yapmış ve evde bu tür halüsinasyon ve ölüme yol açacak bir küflenme olmadığını açıklamıştı.

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POPUN PRENSESİ DE BU EVE KÖTÜ RUHLAR GÖRDÜ

Britney Spears da bu evde kaldığı sırada çok koktuğunu ve metafizik şeyler yaşadığını iddia ediyordu.

Şöhretinin doruğunda olduğu günlerde bu evde yaşayan Spears evde bir ruh kapısı ya da onun gibi bir şey açtığına ve kötü ruhların içeri girdiğine yemin ediyor ve bu kötü ruhların onu merdivenlerden aşağı itmeye çalıştığını anlatıyordu.

"Lanetli ev" olarak adlandırılan bu üç katlı malikânenin satış fiyatı 18 milyon dolar

Britney Spears bu yaşadıklarından sonra evde kalmaya cesaret edememiş ve yakınlardaki Casa Del Mar oteline sığındığınmış ve bir daha dönmemişti.

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O DA EVDEN "RAHATSIZ" OLUYORDU

Brittany Murphy de evde “rahatsız edici” bir şeyler hissediyor ve sık sık kocasına rahatsızlığını dile getiriyordu. Kocası Simon Monjack, Brittany'nin evden uzak durmaya çalıştığını söylemişti.

Ne yazık ki karısından beş ay sonra o da aynı evde aynı şekilde öldü…