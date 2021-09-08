Berrak Tüzünataç'tan İbrahim Kutluay ile aşk iddialarına yanıt

SADECE ARKADAŞIM

Berrak Tüzünataç’ın adı, bir süre önce Edvina Sponza ile olan ilişkisini sonlandıran eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’la anılmış, ünlü oyuncu iddiaları yalanlamıştı. İbrahim Kutluay da “Berrak Hanım’la bir arkadaş grubumuzla hep birlikte tatil yaptık. Yazıldığı gibi bir yakınlaşma söz konusu değil, sadece arkadaşım” diyerek dedikodulara açıklık getirmişti.

GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPTIM

Önceki gün Kuruçeşme’de görüntülenen Berrak Tüzünataç, muhabirlerin konuyu hatırlatması üzerine yeniden açıklama yaptı. Oyuncu, “Adettendir diye soruyorsunuz, biliyorum. Ben gerekli açıklamayı yaptım. Yok öyle bir şey” yanıtını verdi. Projelerinden de bahseden Tüzünataç, yeni bir film çektiklerini ve şimdi gelen senaryoları incelediğini söyledi: “Dijital veya televizyon önemli değil. Önemli olan karaktere heyecanlanmak. Nerede denk gelirse orada yaparım.”

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