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Magazin
Haber Giriş: 19.03.2021 - 08:28 | Son Güncelleme:

Berrak Tüzünataç'ın eski aşkı Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu arkadaş çıktı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Berrak Tüzünataç'ın eski aşkı Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu arkadaş çıktı

Aşkları magazin gündemine bomba gibi düşen Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu, önceki akşam yemekte görüntülendi.

SÜRPRİZ BİRLİKTELİK

 Ali Yörenç’ten ayrılan Berrak Tüzünataç ile 5 yıllık eşi Melis İşiten’den boşanan Uraz Kaygılaroğlu’nun sürpriz ilişkisi, kısa süre önce ortaya çıktı. Önce Kaygılaroğlu “Uyanmam” adlı şarkıyı Tüzünataç’ı etiketleyerek Instagram’da paylaştı, ardından ikili birlikte görüntülendi.

Berrak Tüzünataçın eski aşkı Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu arkadaş çıktı

BALIKÇIDA BULUŞTULAR

İlişkilerini saklamaya gerek duymayan Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu, önceki akşam Arnavutköy Balıkçısı’ndaydı. Arkadaşlarıyla yemek yiyen çift, keyifli bir akşam geçirdi. Mekan çıkışı hızla kendilerini bekleyen araca yönelen ikili, soruları yanıtsız bıraktı.

Berrak Tüzünataçın eski aşkı Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu arkadaş çıktı

Arkadaşıymış
Berrak Tüzünataç’ın kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Ali Yörenç’le Uraz Kaygılaroğlu’nun arkadaş olduğu ortaya çıktı. İkilinin geçtiğimiz aylarda bir oyun merkezinde makinede “Street Fighter” oynarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Berrak Tüzünataçın eski aşkı Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu arkadaş çıktı
Berrak Tüzünataç,  Ali Yörenç’le büyük bir aşk yaşamıştı.
 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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