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Haber Giriş: 23.03.2020 - 10:29,Son Güncelleme:/

Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu, Belgrad Ormanı’nda karşılaşınca...

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Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu, Belgrad Ormanı’nda karşılaşınca...
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Oyuncu Berrak Tüzünataç, eski sevgilisi Birkan Sokullu'yu Belgrad Ormanı’nda görünce kaçarak uzaklaştı.

Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz’la yürüyüş yaparken, Sokullu ve iki aydır birlikte olduğu Eda Gürkaynak’la karşılaştı. Bir anda eski sevgilisini karşısında gören Tüzünataç ve Suyabatmaz ters yöne doğru yürümeye başladı.

Tüzünataç, üç yıllık sevgilisi Birkan Sokullu’dan Kasım 2018’de ayrılmıştı. Daha önce karşılaşmaları üzerine Birkan Sokullu'nun şöyle bir açıklaması olmuştu:

Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu, Belgrad Ormanı’nda karşılaşınca...
'Biz medeni insanlarız'

Evet karşılaştık. Ayrıldıktan sonra birbirimizi birçok kez gördük. Konuşuyoruz da... Ortak çok dostumuz var. Biz medeni insanlarız. Küsüp ‘merhaba’ dememek doğru değil ki.

Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu, Belgrad Ormanı’nda karşılaşınca...
'Böyle şeyleri dert etmem'

Berrak Tüzünataç’ın şimdiki sevgilisi Berk Suyabatmaz da şöyle söylemişti:

Eski eşim Burcu Esmersoy ile konuşuyoruz, görüşürüz de. Böyle şeyleri dert etmem.

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