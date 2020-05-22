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Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'ın Ege kaçamağı
Geçen aralık ayında aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz, bayram tatilini Ege’de geçirecek.
Yaklaşık 70 gündür İstanbul’daki evlerinde karantinada olan ünlü çift, ramazan bayramında Çeşme ve Bodrum’u kapsayan 1 haftalık tatile çıkacak. Tüzünataç ve Suyabatmaz’a tatilde arkadaşları da eşlik edecek. Seyahat yasağı nedeniyle tatil için özel izin aldıkları öğrenilen çift, tatil sonrası İstanbul’a dönecek.
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