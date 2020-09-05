Berrak Tüzünataç ve Ali Yörenç'in romantik gecesi!
Çeşme’de tatil yapan Berrak Tüzünataç ve Ali Yörenç, önceki akşam Alaçatı Port’taki Fahri’nin Yeri adlı restoranda yemekteydi.
Baş başa romantik bir gece geçiren sevgililer, mekandan gece yarısı ayrıldı. Çıkışta kendilerini bekleyen araçlarına doğru yürürken objektifleri
fark eden ikili, soruları yanıtsız bıraktı.
Berk Suyabatmaz’la ilişkisi kısa süre önce sona eren Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde Yörenç’le Marmaris’te görüntülenmiş, ardından fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak aşkını ilan etmişti.
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