Son Güncelleme:
Berrak Tüzünataç o fotoğrafların devamı gelecek
Tüm vücudu İngilizce “bla bla” (falan filan) yazısıyla kaplı şekilde poz veren ve sosyal medyada paylaştığı o fotoğraflarıyla gündem yaratan Berrak Tüzünataç, önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi.
Oyuncu, fotoğraflarla ilgili sorular üzerine şöyle dedi: “Farkındalık yaratmak için konuşmak yerine bu sefer böyle bir şey yapmak istedik. İlk başlarda kötü tepkiler gelebilir diye düşünüyorduk ama genel olarak güzel tepkiler aldık. Devamı gelebilir. İnsanlarımız bilinçlendi artık.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle