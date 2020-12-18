Berrak Tüzünataç o fotoğrafların devamı gelecek

Oyuncu, fotoğraflarla ilgili sorular üzerine şöyle dedi: “Farkındalık yaratmak için konuşmak yerine bu sefer böyle bir şey yapmak istedik. İlk başlarda kötü tepkiler gelebilir diye düşünüyorduk ama genel olarak güzel tepkiler aldık. Devamı gelebilir. İnsanlarımız bilinçlendi artık.”





