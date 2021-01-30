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Haber Giriş: 30.01.2021 - 07:53 | Son Güncelleme:

Berrak Tüzünataç galoşları unuttu!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Berrak Tüzünataç galoşları unuttu!
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Berrak Tüzünataç önceki gün Bebek’te ki bir güzellik merkezindeydi.

Kaşlarını yaptıran oyuncu, 1 saat süren işlemin ardından güzellik merkezinden ayrılacakken kapıda muhabirlerin olduğunu öğrendi. Görüntü vermek istemeyen Tüzünataç, bir süre arka bahçede oturup kahve içti. Sonra da çareyi maske, şapka ve kapüşonunu üst üste takarak yüzünü gizlemekte buldu. İçeriden hızlı adımlarla çıkıp aracına binen Tüzünataç, giydiği galoşları da ayağında unuttu.

Berrak Tüzünataç galoşları unuttu


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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