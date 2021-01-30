Berrak Tüzünataç galoşları unuttu!

Kaşlarını yaptıran oyuncu, 1 saat süren işlemin ardından güzellik merkezinden ayrılacakken kapıda muhabirlerin olduğunu öğrendi. Görüntü vermek istemeyen Tüzünataç, bir süre arka bahçede oturup kahve içti. Sonra da çareyi maske, şapka ve kapüşonunu üst üste takarak yüzünü gizlemekte buldu. İçeriden hızlı adımlarla çıkıp aracına binen Tüzünataç, giydiği galoşları da ayağında unuttu.





