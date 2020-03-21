Berrak Tüzünataç: Ellerim kayış gibi oldu

Berrak Tüzünataç salgına karşı 15 dakikada bir ellerini yıkayıp gerekli önlemi alanlardan. Oyuncu, şu açıklamayı yaptı: “Ellerim dezenfektandan ve yıkamaktan kayış gibi oldu. Krem sürünce de sanki mikrop yapışıyor gibi geliyor. Yıkıyorum ellerim kuruyor, krem sürüyorum ellerim temiz değilmiş gibi geliyor. Tekrar yıkıyorum, yine başa dönüyorum.







