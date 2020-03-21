Haber Giriş: 21.03.2020 - 10:21,
Berrak Tüzünataç: Ellerim kayış gibi oldu
Koronavirüs önlemi kapsamında ellerini sık sık yıkamaktan "Ellerim kayış gibi oldu" diyen Berrak Tüzünataç yine de ellerinin yeterince temiz hissi vermediğinden şikayetçi...
Berrak Tüzünataç salgına karşı 15 dakikada bir ellerini yıkayıp gerekli önlemi alanlardan. Oyuncu, şu açıklamayı yaptı: “Ellerim dezenfektandan ve yıkamaktan kayış gibi oldu. Krem sürünce de sanki mikrop yapışıyor gibi geliyor. Yıkıyorum ellerim kuruyor, krem sürüyorum ellerim temiz değilmiş gibi geliyor. Tekrar yıkıyorum, yine başa dönüyorum.
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