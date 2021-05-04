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Haber Giriş: 04.05.2021 - 07:30 | Son Güncelleme:

Berrak Tüzünataç, Ece Sükan ve Alican Yücesoy'un pandemi detoksu

Orkun Ün
Orkun Ün
orkun@hurriyet.com.tr
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Orkun Ün
Orkun Ün
orkun@hurriyet.com.tr
Berrak Tüzünataç, Ece Sükan ve Alican Yücesoy'un pandemi detoksu

Berrak Tüzünataç, Ece Sükan ve Alican Yücesoy, Bodrum’daki bir sağlıklı yaşam merkezinde kampa girdi. Hem sağlıklı beslenen hem de ozon tedavisini deneyen ekip ayrıca Dr. Koshlendra Pratap eşliğinde yoga yaptı.

KAMPA GİRDİLER

Tam kapanma kararının ardından birçok kişi tatil beldelerine akın etti. Berrak Tüzünataç, Ece Sükan ve Alican Yücesoy da soluğu Bodrum’da aldı. Üç ünlü isim, Bodrum’da bir otelin içinde yer alan sağlıklı yaşam merkezinde kampa girdi.

Berrak Tüzünataç, Ece Sükan ve Alican Yücesoyun pandemi detoksu

Berrak Tüzünataç, sosyal medyada bu kareyi paylaşarak Dr. Koshlendra Pratap’a teşekkür etti.

ARINMA ZAMANI

Pandemi döneminde yenilenmek ve arınmak isteyen Berrak Tüzünataç, Ece Sükan ve Alican Yücesoy, uyguladıkları detoks programına
uygun yiyecekler tüketti, “ozon sauna” terapisini denedi.

Berrak Tüzünataç, Ece Sükan ve Alican Yücesoyun pandemi detoksu

Alican Yücesoyve Ece Sükan, “ozon sauna terapisi” için içi sıcak ozon buharıyla dolu bir kabinin içinde girerek bir süre bu şekilde bekledi.

Ekip ayrıca merkezin direktörü Dr. Koshlendra Pratap eşliğinde yoga yaptı.

Berrak Tüzünataç, Ece Sükan ve Alican Yücesoyun pandemi detoksu

Dr. Koshlendra Pratap, meditasyon çanı eşliğinde ekibe yoga yaptırdı.

 

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Orkun Ün
Orkun Ün
orkun@hurriyet.com.tr
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