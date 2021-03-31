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Haber Giriş: 31.03.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi

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Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Marie Claire dergisinin yeni sayısının kapağında yer aldı.

Tüzünataç, “Berrocks Creative Departments” adında bir şirket kurduğunu söyledi. Kısa bir süre önce meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu’yla aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, “Bu aralar aşk hayatım çok iyi. Çıkan haberler doğru. Bunun saklanacak bir yanı kalmadı çünkü artık. Keyfimiz yerinde” dedi.

Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi

Tüzünataç, “Hiç anne olmayı düşündünüz mü?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Kendi kendime oturup ‘Bir çocuk yapmalıyım’ gibi düşünmedim. Bende öyle bir güdü yok. Hiçbir kişinin kendiyle ilgili meselelerini hâlletmeden ürememesi gerektiğine inanıyorum. Bir gün kendimle ilgili öyle hissedersem, öyle bir partnerim de olursa gibi bir durum söz konusu...” Ünlü oyuncu ayrıca kendiyle ilgili “Fazlaca başarısız ilişki teşebbüsüm olduğu doğru” itirafında bulundu.

Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi

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