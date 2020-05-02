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Haber Giriş: 02.05.2020 - 08:16,Son Güncelleme:

Berrak Öztekin: Bizden önce korona korkuttu

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Berrak Öztekin: Bizden önce korona korkuttu
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Koronavirüs salgını önlemleri alınmadan 2 gün önce gösterime giren ve 12 bin kişi tarafından izlendikten sonra vizyondan çekilen “Araf 4: Meryem” filminin başrol oyuncusu Berrak Öztekin önceki gün Etiler’deydi.

 Market alışverişi için evden çıktığını söylenen Öztekin, “Korona bizden önce halkı korkuttu, korku filmimiz vizyonda kalamadı ama dijital platformlardan gösterilebilir, öyle bir anlaşma yapılacakmış” dedi.

Berrak Öztekin: Bizden önce korona korkuttu

 

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