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Haber Giriş: 02.08.2021 - 07:27 | Son Güncelleme:

Berna Laçin ve Gülben Ergen arasında Roma’yı yakarım polemiği

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Berna Laçin ve Gülben Ergen arasında Roma’yı yakarım polemiği

Türkiye’de günlerdir devam eden orman yangınlarına dair paylaşım yapan Berna Laçin, “Yalıkavak’ta Ebru Gündeş programında ‘Yakarım Roma’yı da yakarım’ diye bütün beldeyi inletiyor, aynı dakikalarda Bodrum’un doğal kalmış tek koyu Mazı yangından tahliye ediliyor. Distopik film olsa bu kadar olmaz!” ifadelerini kullandı.

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Gülben Ergen’den yanıt gecikmedi. “Berna bu nasıl bir yorum!” diyen Ergen, “O sahnede aylardır yaşam mücadelesi veren müzisyenler var. Sosyalleşmeyi, müziği, sanatı özlemiş insanlar var. Yasaklardan yeni çıkıldı. Repertuvardan şarkı cımbızlamak ve bu acıyla, ülke yanarken, hepimiz perişanken, provoke etmek sana hiç yakışmadı” şeklinde tepki gösterdi.

Bu sözlere yanıt veren Laçin, “Repertuvar seçimine şaşkınlığımla, müzisyenlerin para kazanması arasındaki bağlantıyı kuramasam da, geliri en az olan sahne sanatlarının bir mensubu olarak pandemi mağduriyetini yeterince yakından biliyorum. Hassasiyetime saygı beklemeyeyim en iyisi, ben bakış açına saygı duymakla yetineyim” dedi.

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