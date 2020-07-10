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Haber Giriş: 10.07.2020 - 08:32,Son Güncelleme:

Berksan: Hande ahiretliğim

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Berksan: Hande ahiretliğim
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Berksan yakın dostu Hande Yener’e övgüler yağdırdı. Yener’in yeni şarkısı “Bela”ya imza atan Berksan, “Ahiretliğim benim o. Bir süre uzak kalmıştık şimdi arayı kapatmak için sımsıkıyız” dedi.

Berksan önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı. Hırslarından arındığını ve pop dünyasındaki yarıştan uzak olduğunu belirten Berksan “Dünyanın saçma sapan yarışlarını dert etmeyi de bıraktım, minimalist bir hayatım var. Hırslardan uzağım artık. Müziğini yapan bir müzisyenim. O çarkın dişleri arasında yokum, bu yüzden marjinal gözükebilirim” dedi.

ARAYI KAPATMAK İÇİN SIMSIKIYIZ

Yakın dostu Hande Yener’in “Bela” adlı yeni şarkısına imza atan Berksan, hep ünlü şarkıcıya beste verdiğinin hatırlatılması üzerine “Ahiretliğim benim o” ifadesini kullanıp şöyle konuştu: “Arkadaş olarak da iyiyiz o sebepten bir süre birbirimizden uzak kalmıştık şimdi arayı kapatmak için sımsıkıyız. Hande gelir alır, Hande ‘Yener’ yani sonuçta ilk o alıyor. Kimseyi ayırdığım falan yok. Başka arkadaşlarımla çalışacağım zaman onlara da aynı saygıyı gösteriyorum.” 

Nişantaşı’nda doktoru Sevil Bali’nin kliniğinden çıkarken görüntülenen Berksan, pandemi sonrası bağışıklığı güçlendiren ozon tedavisi görmeye başladığını söyledi.

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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