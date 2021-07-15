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Magazin
Umut ÜNVER
Haber Giriş: 15.07.2021 - 06:57 | Son Güncelleme:

Berker Güven sevgilisi Nihal Yalçın ile Bodrum'da

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Berker Güven sevgilisi Nihal Yalçın ile Bodrum'da

“Yalan Dünya” dizisindeki Açılay rolüyle yıldızı parlayan Nihal Yalçın, yeni sevgilisi Berker Güven’le Bodrum tatilinde görüntülendi.

Nihal Yalçın (40), bir süredir ilişki yaşadığı meslektaşı Berker Güven’le (26) ilk kez Bodrum’da görüntülendi.

Berker Güven sevgilisi Nihal Yalçın ile Bodrumda

Sevgililer önceki gün Gümüşlük’teki bir plajdaydı.

Berker Güven sevgilisi Nihal Yalçın ile Bodrumda


Âşıklar hem denizde hem de şezlonglarında güneşlenirken romantik dakikalar yaşadı.

Berker Güven sevgilisi Nihal Yalçın ile Bodrumda

İki ünlü oyuncu, plajda yanlarına gelen hayranlarıyla da sohbet etti.

Berker Güven sevgilisi Nihal Yalçın ile Bodrumda

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