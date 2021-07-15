Umut ÜNVER
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Berker Güven sevgilisi Nihal Yalçın ile Bodrum'da
“Yalan Dünya” dizisindeki Açılay rolüyle yıldızı parlayan Nihal Yalçın, yeni sevgilisi Berker Güven’le Bodrum tatilinde görüntülendi.
Nihal Yalçın (40), bir süredir ilişki yaşadığı meslektaşı Berker Güven’le (26) ilk kez Bodrum’da görüntülendi.
Sevgililer önceki gün Gümüşlük’teki bir plajdaydı.
Âşıklar hem denizde hem de şezlonglarında güneşlenirken romantik dakikalar yaşadı.
İki ünlü oyuncu, plajda yanlarına gelen hayranlarıyla da sohbet etti.