Berkay'dan tepki: Siz abartıyorsunuz

Son dönemde 300 bin liralık altın kolyesi, 5 bin liralık terliği ve eşi Özlem Ada Şahin’e aldığı 2 milyon liralık saatle gündeme gelen Berkay, harcamalarının gündem olmasına tepki gösterdi:



“Abi anlamıyorum ki kolyeyi herkes takıyor, terliği herkes giyiyor. Bunlar çok normal şeyler. Biraz da siz abartıyorsunuz. İki çocuğumun biricik annesi, bana mis gibi bakan, çocuklarına hiçbir şeyi eksik etmeyen, âşık olduğum kadına aldığım hediyeyi konuşmak ayıp. Bence daha iyilerini de hak ediyor.”





