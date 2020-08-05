MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBerkay'dan tepki: Siz abartıyorsunuz
GeriMagazin Berkay'dan tepki: Siz abartıyorsunuz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 05.08.2020 - 08:38,Son Güncelleme:

Berkay'dan tepki: Siz abartıyorsunuz

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Berkay'dan tepki: Siz abartıyorsunuz
Abone Olgoogle-news

Ailesiyle Marmaris’te tatil yapan Berkay, önceki gün Alaçatı’da görüntülendi. Şarkıcı, “Buraya çok önemli bir iş için geldim, şimdi de dönüyorum” dedi.

Son dönemde 300 bin liralık altın kolyesi, 5 bin liralık terliği ve eşi Özlem Ada Şahin’e aldığı 2 milyon liralık saatle gündeme gelen Berkay, harcamalarının gündem olmasına tepki gösterdi:

“Abi anlamıyorum ki kolyeyi herkes takıyor, terliği herkes giyiyor. Bunlar çok normal şeyler. Biraz da siz abartıyorsunuz. İki çocuğumun biricik annesi, bana mis gibi bakan, çocuklarına hiçbir şeyi eksik etmeyen, âşık olduğum kadına aldığım hediyeyi konuşmak ayıp. Bence daha iyilerini de hak ediyor.”

Berkaydan tepki: Siz abartıyorsunuz


False
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle