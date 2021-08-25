Berkay'dan "Ele İnat" şarkılar

Boğaz manzaralı Kuruçeşme sahnesinde hayranlarıyla bir araya gelen Berkay konserine "İnanırım" şarkısıyla başladı. Romantik aşk şarkılarının yanı sıra hareketli şarkılarıyla da sevenlerini coşturan ünlü sanatçı eşsiz sahne performansıyla izleyenleri kendine bir kez daha hayran bıraktı.



BERKAY’IN KURUÇEŞME HEYECANI!

Sevenlerinin karşısına siyahlar içindeki kostümüyle çıkan Berkay, seslendirdiği şarkılar ve muhteşem sahnesiyle Kuruçeşme kıyılarında romantizm rüzgârları estirdi. Konser sonunda da birbirinden başarılı müzisyenlerden oluşan ekibini sahneye davet eden Berkay, koro halinde seslendirdikleri potpurilerle geceye imzasını attı.

Konser öncesinde magazin basınının sorularını yanıtlayan Berkay, "Kuruçeşme sahnesinin atmosferine hayran kaldım. Aylarca evde oturduk. Allah'a şükürler olsun Kuruçeşme'de ilk kez konser vereceğim" sözleriyle duyduğu heyecanı paylaştı.



KALBE DOKUNAN ŞARKILARLA AHBAP’A DESTEK

En sevilen şarkılarını seyirciler eşliğinde söyleyen Berkay, hayranlarıyla bir araya geldiği Kuruçeşme konseriyle kalbe dokunan şarkılarından elde edilen gelirin AHBAP’a bağışlanacağını duyurdu.

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