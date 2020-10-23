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Haber Giriş: 23.10.2020 - 08:40 | Son Güncelleme:

Berkay: Yeni arabam güzel mi?

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Berkay: Yeni arabam güzel mi?
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Geçtiğimiz günlerde lüks bir ciple görüntülenen Berkay, yine aracını değiştirdi. 2 milyon TL değerindeki yeni aracıyla poz veren şarkıcı, muhabirlere esprili bir dille “Yeni arabam, güzel mi?” diye sordu.

Kısa bir süre önce aldığı lüks cipiyle dikkat çeken şarkıcı Berkay, yine aracını değiştirdi. Satın aldığı cipe ‘T’ ile belirlenen geçici plaka taktıran, bu sayede cipe 2 milyon 600 bin TL yerine yaklaşık 1 milyon TL’ye sahip olduğu konuşulan Berkay, “Ben galerici değilim, şarkıcıyım. Allah nasip ediyor alabiliyorum. Üç gün sonra yeni araba alacağım. Ona ne diyeceksiniz merakla bekliyorum” açıklamasını yapmıştı.

Berkay: Yeni arabam güzel mi

Şarkıcı dediğini yaptı ve yeni oyuncağıyla objektiflere poz verdi. Önceki gün Etiler’de görüntülenen Berkay, yaklaşık 2 milyon TL değerindeki Fisker Karma marka Amerikan yapımı yeni aracıyla dikkat çekti. Şarkıcı, esprili bir dille “Yeni arabam, güzel mi?” dedi.

Berkay’ın “Dert Faslı”

Berkay aynı gün yeni projesi için Avrupa Müzik’in sahibi Deniz Erdem ve menajeri Özgür Aras ile bir araya geldi. Şarkıcı, yeni çalışması “Dert Faslı”nın 6 Kasım Cuma günü tüm dijital platformlarda yayınlanacağını söyledi.

Berkay: Yeni arabam güzel mi


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Berkay: Küslüğün yorgunluğunu taşımak istemiyorum‘Hakan Gence’yle evden’in konuğu Berkay… “Aşk doğru insanla güzel, yanlış insanla zulüm olur” diyor. Hayat felsefesinin şükretmek olduğunu söylüyor. Ünlü olmadan önce yaşadıklarını, “Parasızlık çektiğim dönemler oldu. Evim yoktu, dört yıl otellerde kaldım. Buzdolabım yoktu. Marketten konserveler alırdım” diye anlatıyor.
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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