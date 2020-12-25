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Haber Giriş: 25.12.2020 - 08:04 | Son Güncelleme:

Berkay: Soğukkanlı olmasaydım farklı boyuta giderdi

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Berkay: Soğukkanlı olmasaydım farklı boyuta giderdi
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ŞARKICI Berkay, Okan Bayülgen’in “Nokta” isimli programına konuk oldu. Kariyeri ve geçmiş yaşantısından bahseden Berkay, Arda Turan ile olan kavgası ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Turan’ın Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e “Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın” dediği iddiası üzerine ikili geçen yıl kavga etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Yaşanılan olayda soğukkanlı davrandığını söyleyen Berkay, “Bu olay yaşandığında benim arkam dönüktü. Ben biriyle karşı karşıya bir olay yaşamadım. Kavga etmedim. Bunu mahkemede de söyledim. O an öfkelenseydim belki de çok daha pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim” dedi.

 

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