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Berkay Şahin'den o soruya cevap: Biraz görgüsüzlük olmuş!

#Berkay Şahin#Özlem Ada Şahin#Demet Akalın
Berkay Şahinden o soruya cevap: Biraz görgüsüzlük olmuş

Ünlü şarkıcı ve eşi son günlerin en çok merak edilen olayını yorumladı.

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Görgüsüzlük olmuş

Berkay, Ece Seçkin’e telefon, Murda’ya para atılması olaylarını yorumladı.

Önceki gün eşi Özlem Ada Şahin’le Emirgan’daki Misk Kafe’de görüntülenen Berkay, “Bana da telefon attılar ama alıp kendimi çekeyim diye attılar. Para atılmasını görmedim. O biraz görgüsüzlük olmuş” dedi.

Berkay Şahinden o soruya cevap: Biraz görgüsüzlük olmuş

Şarkıcı, küs olduğu Demet Akalın’ın sahnede garsonun başından aşağı şampanya dökmesi hakkında ise yapmaktan kaçındı: “Hiçbir bilgim yok. Ben anlamam öyle işlerden.” Özlem Ada Şahin de “Bizi ilgilendirmiyor” dedi. (Behlül AYDIN)

Berkay Şahinden o soruya cevap: Biraz görgüsüzlük olmuş

Seviyorum

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600 dolarlık Bottega Veneta marka havlu terlikleriyle dikkat çeken Berkay, “Seviyorum terliklerimi” dedi.

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Hayranlarıyla selfie

Kadir İnanır önceki gün İstinye Park’ta alışveriş yaparken görüntülendi. Sevenlerinin hatıra fotoğrafı isteklerini geri çevirmeyen sanatçı, gençlerle teker teker ilgilendi. İnanır, daha sonra dostlarıyla yemek yedi.

Berkay Şahinden o soruya cevap: Biraz görgüsüzlük olmuş

Berfu ile sürpriz proje

Eser ve Berfu Yenenler çifti önceki gün oğulları Kuzey ile Mete’yle Etiler’deki Kebapçı adlı mekanın çıkışında görüntülendi. Eser Yenenler, “Berfu ile birlikte çok güzel bir proje ile karşınızda olmayı planlıyoruz. Ama henüz netleşen bir şey yok. Olduğunda sizlerle de paylaşacağız” dedi. Oyuncu, sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtti. (Sayit DURMAZ)

Berkay Şahinden o soruya cevap: Biraz görgüsüzlük olmuş

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Yoğun istek üzerine

31 yıl sonra bir araya gelen 90’ların fenomen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan’ın 25 Ağustos’ta Kuruçeşme Açıkhava’da vereceği konserin biletleri 1 haftada tükendi.

Yoğun istek üzerine ikinci bir konser daha planlandı. Grup, 26 Ağustos akşamı da Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.

Berkay Şahinden o soruya cevap: Biraz görgüsüzlük olmuş

Alışveriş turu

Ebru Akel önceki gün stilist Nil Ninat ile Zorlu AVM’de alışveriş yaparken görüntülendi. Akel, hafta içi her gün ekranda olduğunu söyledi: “Program bitince birkaç işim vardı onları hallettim. Sonrasında da arkadaşımla alışverişe çıktık.”

Berkay Şahinden o soruya cevap: Biraz görgüsüzlük olmuş

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Lig için sabırsızız

Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Emre Akbaba önceki gün Aqua Florya AVM’deydi. Futbolcular, “Avustralya’dan geldik, ligin başlaması için sabırsızlanıyoruz. Kamptan hazır bir şekilde döndük. Galatasaray’ın gücünü herkes görecek” dedi.

Berkay Şahinden o soruya cevap: Biraz görgüsüzlük olmuş

Bu sezon farklı olacak

Galatasaray’ın genç futbolcusu Yunus Akgün önceki gün Aqua Florya AVM’deydi. Futbolcu, kız arkadaşıyla dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yaptı. Akgün, “Önceki sezonu unutturacak olan bizleriz. Güçlü bir kadromuz var ve bu sezon farklı olacak” dedi.

Berkay Şahinden o soruya cevap: Biraz görgüsüzlük olmuş

 

 

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