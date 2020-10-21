Berkay Şahin: Galerici değil şarkıcıyım

Ünlü şarkıcı, “T” ile belirlenen geçici plaka sayesinde lüks cipini 2 milyon 600 bin TL yerine yaklaşık 1 milyon TL’ye alarak vergi kaçırdığı iddiaları hakkında da konuştu: “Ne diyeyim ki artık... Ben galerici değilim, şarkıcıyım. Allah nasip ediyor alabiliyorum. Arabamı bir süre kullandıktan sonra da değiştiriyorum. 3 gün sonra yeni araba alacağım. Ona ne diyeceksiniz merakla bekliyorum.”





