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Haber Giriş: 21.10.2020 - 09:10 | Son Güncelleme:

Berkay Şahin: Galerici değil şarkıcıyım

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Berkay Şahin: Galerici değil şarkıcıyım
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Şarkıcı Berkay önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve kızıyla Bebek’te görüntülendi. Berkay, sahnede playback şarkı söylemediğini diğer kişilerin ise kendisini ilgilendirmediğini söyledi.

Ünlü şarkıcı, “T” ile belirlenen geçici plaka sayesinde lüks cipini 2 milyon 600 bin TL yerine yaklaşık 1 milyon TL’ye alarak vergi kaçırdığı iddiaları hakkında da konuştu: “Ne diyeyim ki artık... Ben galerici değilim, şarkıcıyım. Allah nasip ediyor alabiliyorum. Arabamı bir süre kullandıktan sonra da değiştiriyorum. 3 gün sonra yeni araba alacağım. Ona ne diyeceksiniz merakla bekliyorum.”

Berkay Şahin: Galerici değil şarkıcıyım


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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