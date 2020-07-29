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Haber Giriş: 29.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Berkay: Kolyem 300 bin lira

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Berkay: Kolyem 300 bin lira
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Berkay, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı konser öncesi Nişantaşı’nda görüntülendi. Kolyesiyle dikkat çeken Berkay, “Altın mı” sorusuna “Evet” yanıtını verdi.

Ardından yardımcısı aracılığıyla kolyenin fiyatının 37 bin Euro (yaklaşık 300 bin lira) olduğunu açıkladı. 

Berkay, konser öncesi verdiği röportajda ise kolyenin sorulmasına sinirlendi: “Artık giydiklerimle, kullandıklarımla gündeme gelmek istemiyorum. Beğendim aldım abi! Ben 16 yaşından beri kendi paramı kazanıyorum. Tezgâhtarlık da yaptım, gazete de sattım. Bugün bir şey giyiniyor, takıyorsam bilin ki onu hak etmişimdir.”

Berkay: Kolyem 300 bin lira


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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