Berkay: Kolyem 300 bin lira

Ardından yardımcısı aracılığıyla kolyenin fiyatının 37 bin Euro (yaklaşık 300 bin lira) olduğunu açıkladı.

Berkay, konser öncesi verdiği röportajda ise kolyenin sorulmasına sinirlendi: “Artık giydiklerimle, kullandıklarımla gündeme gelmek istemiyorum. Beğendim aldım abi! Ben 16 yaşından beri kendi paramı kazanıyorum. Tezgâhtarlık da yaptım, gazete de sattım. Bugün bir şey giyiniyor, takıyorsam bilin ki onu hak etmişimdir.”





