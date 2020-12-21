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Haber Giriş: 21.12.2020 - 11:36 | Son Güncelleme:

Berkay Hardal ile Dilan Telkök yaşadıkları hamilelik testi krizini anlattı

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Berkay Hardal ile Dilan Telkök yaşadıkları hamilelik testi krizini anlattı
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Oyuncu çift Berkay Hardal ile Dilan Telkök, Ekim 2019'da nikah masasına oturmuştu.

Dilan Telkök eşiyle açtıkları Youtube kanalında evliliklerinin ikinci ayında yaşadıkları bir deneyimi anlattı: 'Sürekli karnım ağrıyordu. Berkay 'Gebelik testi yapalım' dedi. İmkansız olduğuna emindim ama pozitif çıktı. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yere oturup 'Ben daha çocuğum. Annemi istiyorum' diye ağladım. Üç test daha yaptık, hepsi pozitifti. Gece yarısı hastaneye gittik. Sonuç orada negatif geldi... Doktor regl öncesi olabileceğini söyledi. Böylece rahatladık.'

Berkay Hardal ile Dilan Telkök yaşadıkları hamilelik testi krizini anlattı


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