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Haber Giriş: 14.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Berkay evini taşıyor

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Berkay evini taşıyor
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Berkay önceki gün Etiler’de bulunan bir beyaz eşya mağazasında görüntülendi.

Terlikleriyle dikkat çeken Berkay maske takmamıştı. Gazetecileri fark edince aracına gidip maskesini alan şarkıcı, “Maskemi unutmuşum, mağazada aklıma geldi” dedi.

Daha önce de maskesiz görüntülenen Berkay, eleştirilere “Kimseyi takmıyorum. Benim iki tane çocuğum var, herkesten çok ben dikkat ediyorum” diye yanıt verdi.

Berkay evini taşıyor
Evini taşıyor

Ünlü şarkıcı, “Evi değiştiriyoruz. Oturduğumuz villaya yakın bir yere taşınacağız. Eşyaları da yeniliyorum, buzdolabı bakmaya geldim” diye konuştu.  

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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