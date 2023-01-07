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Berkay alkolmetreye üflememek için kaçmaya çalıştı, 2 yıl trafikten men edildi

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#Berkay Şahin#Özlem Ada Şahin#Trafik Cezası
Berkay alkolmetreye üflememek için kaçmaya çalıştı, 2 yıl trafikten men edildi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 07:52

Berkay’ın eşiyle çıktığı eğlence gecesi tatsız bitti. İddiaya göre alkollü şekilde çevirmeye takılan şarkıcı, alkolmetreye üflememek için kaçmaya çalıştı ve 2 yıl trafikten men edildi.

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EHLİYETİNE EL KONULDU

Berkay önceki gece eşi Özlem Ada Şahin’le eğlencedeydi. Çift, dönüş yolunda Maslak’ta trafik çevirmesine takıldı. İddiaya göre; alkollü şekilde direksiyon başına geçen ve akolmetreye üflememekte direnen Berkay, kaçmaya çalışsa da 50 metre kadar ilerleyebildi. Polis ekipleri tarafından durdurulan şarkıcının ehliyetine el konuldu.

Berkay alkolmetreye üflememek için kaçmaya çalıştı, 2 yıl trafikten men edildi

ARKADAŞLARI GELİP POLİSLE TARTIŞTI

Trafikten 2 yıl men edildiği öne sürülen Berkay hakkındaki bir diğer iddia da olay çıkardığı yönünde. Şarkıcının arkadaşlarının olay yerine gelip polis memurlarıyla tartıştığı ve o anlara ilişkin görüntülerin Emniyet’te olduğu söyleniyor. Berkay ve eşi farklı bir araca binerek evlerine dönerken, şarkıcının aracı çekici ile otoparka götürüldü.

Berkay alkolmetreye üflememek için kaçmaya çalıştı, 2 yıl trafikten men edildi


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