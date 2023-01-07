Berkay alkolmetreye üflememek için kaçmaya çalıştı, 2 yıl trafikten men edildi

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EHLİYETİNE EL KONULDU



Berkay önceki gece eşi Özlem Ada Şahin’le eğlencedeydi. Çift, dönüş yolunda Maslak’ta trafik çevirmesine takıldı. İddiaya göre; alkollü şekilde direksiyon başına geçen ve akolmetreye üflememekte direnen Berkay, kaçmaya çalışsa da 50 metre kadar ilerleyebildi. Polis ekipleri tarafından durdurulan şarkıcının ehliyetine el konuldu.

ARKADAŞLARI GELİP POLİSLE TARTIŞTI



Trafikten 2 yıl men edildiği öne sürülen Berkay hakkındaki bir diğer iddia da olay çıkardığı yönünde. Şarkıcının arkadaşlarının olay yerine gelip polis memurlarıyla tartıştığı ve o anlara ilişkin görüntülerin Emniyet’te olduğu söyleniyor. Berkay ve eşi farklı bir araca binerek evlerine dönerken, şarkıcının aracı çekici ile otoparka götürüldü.



