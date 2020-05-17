Berk Suyabatmaz'tan Berrak Tüzünataç'a övgü dolu sözler

Karantina, ünlü kadınların mutfaktaki marifetlerini de gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık iki aydır sevgilisi Berk Suyabatmaz'la birlikte karantinada olan Berrak Tüzünataç mutfakta hünerlerini sergiledi.Bol malzemeli yumurtalı bir sandviç yapan Tüzünataç, aşkının kalbini bir kez daha kazandı.



Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç'ın elinden çıkan lezzeti "Şov yapmış" notuyla paylaştı.Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, 2018 yılında dünyaevine girmişlerdi. Ünlü çift geçtiğimiz eylül ayında ise evliliklerini sonlandırmıştı.Boşanmanın üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen Suyabatmaz'ın Berrak Tüzünataç ile görüntülenmesi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.



Esmersoy, muhabirlerin, "Düğünlerine davet edilseniz gider misiniz?" sorusuna, "Davet ederlerse giderim tabii ki. Bana yeter ki düğün olsun. Neden gitmeyeyim?" yanıtını vermişti.