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Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy’a 6 milyonluk hediye

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#Berk Oktay#Yıldız Çağrı Atiksoy#Evlilik Yıl Dönümü
Berk Oktaydan Yıldız Çağrı Atiksoy’a 6 milyonluk hediye
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 07:23

Berk Oktay, evliliklerinin birinci yıldönümü için eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’a ‘Yavru Vatan’dan 6 milyon liraya ev aldı.

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Geçtiğimiz yaz güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’la nikâh masasına oturan Berk Oktay, eşine birinci yıldönümü hediyesi olarak Kıbrıs’tan ev aldı. Yakışıklı oyuncu, İskele’de Long Island olarak adlandırılan bölgedeki sahil evine 180 bin Pound, yani yaklaşık 6 milyon lira ödemiş.

Berk Oktaydan Yıldız Çağrı Atiksoy’a 6 milyonluk hediye


Eşinin Kıbrıs’ı çok sevdiğini bilen Berk Oktay, böyle bir sürpriz yaparak onu şaşırtmış. Oyuncu çift, yeni sezon başlamadan önce eve yerleşerek yazın tadını Kıbrıs’ta çıkaracak. Güle güle oturmaları dileğiyle...

Berk Oktaydan Yıldız Çağrı Atiksoy’a 6 milyonluk hediye

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Kapadokya’da yazı deneyimleyin

Ünlü şef Ömür Akkor danışmanlığında Argos in Cappadocia bünyesinde yer alan Nahita, Anadolu köklerinden ilham alan mutfağının yaz lezzet keyfini Nahita Lounge’a taşıyor.

Berk Oktaydan Yıldız Çağrı Atiksoy’a 6 milyonluk hediye

Nahita’nın yazlık mekânı, eşsiz Güvercinlik Vadisi ve Erciyes manzarasına sahip açık terası ile misafirlerine Kapadokya doğası ile bütünleşecekleri unutulmayacak bir açık hava deneyimi vaat ediyor. Menüsünde binlerce yıldır bu topraklarda kullanılan yöntemlere yer veren Nahita, yeni yaz menüsünde ağırlıklı olarak Argos bahçesinde yetişen ve toplanan mevsimsel, yerel taze malzemeleri kullanıyor.

Berk Oktaydan Yıldız Çağrı Atiksoy’a 6 milyonluk hediye

‘Adalet’ ile iddialı geliyor

Genç şarkıcı Seda Mete, yeni teklisi “Adalet”i dinleyicinin beğenisine sundu. Dans ritimleri içeren teklinin söz ve bestesinde Tekir imzası var. Aranjesi de Tekir’e emanet olan şarkının görselleri içinse Safa Gülsoy’un objektifine poz verdi.

Berk Oktaydan Yıldız Çağrı Atiksoy’a 6 milyonluk hediye

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Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde çekilen, ışık oyunları ile renklendirilen klipte güçlü ve ayakları üzerine basan bir kadını canlandıran Mete’ye dört yabancı dansçı eşlik etti.

Leros Adası’nda sergi

Galerist ve Perasma, ‘Time is a Child’ isimli karma sergiye 9-23 Temmuz tarihleri arasında, Yunanistan’ın Leros Adası’nda ev sahipliği yapıyor.

Berk Oktaydan Yıldız Çağrı Atiksoy’a 6 milyonluk hediye

On iki adalardan en yakını, Türkiye anakarasından sadece bir taş atımlık mesafede yer alan Leros’taki sergi adını, Antik Yunan filozof Herakleitos’a ait olduğu düşünülen “Zaman, sahilde beş taş oynayan bir çocuktur” sözünden alıyor. Lakki’deki Kouluki koyunda yer alan Leros Denizcilik Kulübü’nde sergide, yerli ve yabancı sanatçıların eserleri görülebilir.

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#Berk Oktay#Yıldız Çağrı Atiksoy#Evlilik Yıl Dönümü

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