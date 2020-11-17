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Haber Giriş: 17.11.2020 - 08:36 | Son Güncelleme:

Berk Oktay: Yıldız benim kurbanım oldu

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Berk Oktay: Yıldız benim kurbanım oldu
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Koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan Berk Oktay, karantina süreci biter bitmez soluğu Ulus’taki kuaföründe aldı.

Hastalığının ilk 3 gününde ağır bir süreç geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, “Küçümsenecek bir hastalık değil. Bize böyle ağrılar yaşatıyorsa yaşlıları düşünemiyorum bile” dedi. Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy’a da virüs bulaştırdığını açıkladı: “Benim kurbanım oldu o da. Pozitif çıkınca ‘Sağ ol, teşekkür ederim’ diyerek takıldı bana hatta.”

Berk Oktay: Yıldız benim kurbanım oldu


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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