Berk Oktay: Yıldız benim kurbanım oldu

Hastalığının ilk 3 gününde ağır bir süreç geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, “Küçümsenecek bir hastalık değil. Bize böyle ağrılar yaşatıyorsa yaşlıları düşünemiyorum bile” dedi. Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy’a da virüs bulaştırdığını açıkladı: “Benim kurbanım oldu o da. Pozitif çıkınca ‘Sağ ol, teşekkür ederim’ diyerek takıldı bana hatta.”





