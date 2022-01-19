Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, yazın evleniyor

Berk Oktay’ın, kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’la yeni bir aşka yelken açtığını ilk benden duymuştunuz hatırlıyorsanız. Temmuz 2020’den beri birlikte olan çiftin evlenme kararı aldığını da yazmıştım.
Ortak oldular
Vakko Holding, 2022’ye yeni bir yatırımla girdi ve online yemek siparişi platformu Fuudy’ye ortak oldu. Cem Mirap’ın kurucu ortağı olduğu Fuudy, bu yatırımdan elde ettiği gelirle sürdürülebilir büyümeyi, teknoloji ve insan kaynağını geliştirmeyi hedefliyor.
80’li yıllara ışınlandı
Başarılı sanatçı Güliz Ayla, sözünü kendi yazdığı ve bestesini Cemre Kabaş ile yaptığı “Al Yorgun Kalbimi” adlı şarkısının klibi için 80’li yıllara ışınlandı! Klibi önden izleme şansım oldu. 21 Ocak Cuma günü müzikseverlerle buluşacak şarkıyla Güliz Ayla, kışın en soğuk günlerinde herkesi dans ettirecek. Benden söylemesi!
Dede-torun fabrikada buluştu
Ayşe Boyner, önceki gün dedesi Boyner Holding Onursal Başkanı Osman Boyner’i Çerkezköy’deki Altınyıldız Fabrikası’nda ziyaret etti. Dedesini makamında öpücüklere boğan Ayşe Boyner, kendi markası Faraway’ın yeni koleksiyonu için ondan fikir aldı. Duayen tekstilci dedesinin tecrübesinden yararlanarak, kumaş kartelalarını birlikte inceledi.
Türkiye sağlık turizminde dünya markası
Türkiye’de sağlık turizmi her geçen gün büyümeyi sürdürüyor. Yalnızca saç ekimi ve estetik alanlarında Türkiye ekonomisine katkısı 2 milyar doları buldu. Sektörün büyük oyuncularından Promed Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Cuma Arık ile bir araya geldim. Arık, bu ilginin Türk doktor ve estetisyenlerin yüksek kabiliyetinden kaynaklandığını söyleyerek, “Türkiye’nin sağlık meslek liseleriyle bu işi başlatmış olması bizi ciddi anlamda öne taşıdı” dedi.