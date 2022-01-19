Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, yazın evleniyor

Haberin Devamı

Berk Oktay’ın, kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’la yeni bir aşka yelken açtığını ilk benden duymuştunuz hatırlıyorsanız. Temmuz 2020’den beri birlikte olan çiftin evlenme kararı aldığını da yazmıştım.

Şimdi bir mutlu haber daha vereyim! “Yasak Elma” dizisinin oyuncusu, 2 Şubat’ta çiçeğini çikolatasını alacak, annesi ve babasıyla birlikte İzmir’e kız istemeye gidecek. “Kuruluş Osman” dizisinde “Malhun” rolüyle bir kez daha gönülleri fetheden Yıldız Çağrı Atiksoy’un İzmir’de yaşayan ailesini ziyaret edecek olan Oktay Ailesi, aynı gün nişan yüzüklerini de takacak.

Haberin Devamı

İkisi de oldukça yoğun çalışan çift, düğünü ise yaza yapmak istiyor. Setlerinin durumuna göre düğünü organize edecek olan ikilinin gönlünden Alaçatı’da güzel bir tören ve kutlama geçiyormuş. Gönüllerine göre olsun diyorum ve kutluyorum.

Ortak oldular

Vakko Holding, 2022’ye yeni bir yatırımla girdi ve online yemek siparişi platformu Fuudy’ye ortak oldu. Cem Mirap’ın kurucu ortağı olduğu Fuudy, bu yatırımdan elde ettiği gelirle sürdürülebilir büyümeyi, teknoloji ve insan kaynağını geliştirmeyi hedefliyor.

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, “2022’de Vakko dostlarına verdiğimiz hizmeti daha üst seviyelere taşımak için dijitalleşmeye ve bu alandaki girişimlere destek vermeye devam edeceğiz. Fuudy’yi büyütmeyi, hizmetlerini çeşitlendirip geliştirmeyi ve müşteri deneyimine dair bilgi birikimimizi aktarmayı planlıyoruz” dedi.

80’li yıllara ışınlandı

Başarılı sanatçı Güliz Ayla, sözünü kendi yazdığı ve bestesini Cemre Kabaş ile yaptığı “Al Yorgun Kalbimi” adlı şarkısının klibi için 80’li yıllara ışınlandı! Klibi önden izleme şansım oldu. 21 Ocak Cuma günü müzikseverlerle buluşacak şarkıyla Güliz Ayla, kışın en soğuk günlerinde herkesi dans ettirecek. Benden söylemesi!

Haberin Devamı

Gökhan Özdemir’in yönettiği klip, zamanda yolculuğa çıkarıyor adeta. Kalemle sarılan bir kaset ve walkman ile başlayan klipte sanatçı, dönemin kıyafet ve aksesvuarlarına ek olarak tekerlekli paten giyerek şarkısını söylüyor.

80’lerin modası aerobik fırtınasına da referans veren klipte Güliz Ayla’nın başarılı styling’ini Günaydın Sinem Çelik yapmış. Hem şarkıyı hem de klibi çok beğendim, tebrik ediyorum emeği geçen herkesi...

Dede-torun fabrikada buluştu

Ayşe Boyner, önceki gün dedesi Boyner Holding Onursal Başkanı Osman Boyner’i Çerkezköy’deki Altınyıldız Fabrikası’nda ziyaret etti. Dedesini makamında öpücüklere boğan Ayşe Boyner, kendi markası Faraway’ın yeni koleksiyonu için ondan fikir aldı. Duayen tekstilci dedesinin tecrübesinden yararlanarak, kumaş kartelalarını birlikte inceledi.

Haberin Devamı

Türkiye sağlık turizminde dünya markası

Türkiye’de sağlık turizmi her geçen gün büyümeyi sürdürüyor. Yalnızca saç ekimi ve estetik alanlarında Türkiye ekonomisine katkısı 2 milyar doları buldu. Sektörün büyük oyuncularından Promed Clinic Yönetim Kurulu Başkanı Cuma Arık ile bir araya geldim. Arık, bu ilginin Türk doktor ve estetisyenlerin yüksek kabiliyetinden kaynaklandığını söyleyerek, “Türkiye’nin sağlık meslek liseleriyle bu işi başlatmış olması bizi ciddi anlamda öne taşıdı” dedi.