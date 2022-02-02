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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy nişanlandı

#Berk Oktay#Yıldız Çağrı Atiksoy#Nişan
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy nişanlandı

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

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2021 yılının şubat ayında Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü çift bu akşam evliliğe ilk adımını attı. Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy’u ailesinden istedi.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy nişanlandı


Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay nikah masasına oturmak için dizi sezonunun tatile girmesini bekleyecek.

"Gel de 'Evet' deme...

 Berk Oktay, bir yıl önce Yıldız Çağrı Atiksoy'a böyle evlilik teklif etmişti... 

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy nişanlandı

Yakışıklı oyuncu, el ele tutuştukları bu kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınladı.

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Atiksoy ise, mutluluğunu, "Gel de 'Evet' deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" sözleriyle takipçileriyle paylaştı. Çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağdı.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy nişanlandı

 

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