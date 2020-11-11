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Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı
Savaşçı dizisinden ayrılmasının ardından Yasak Elma dizisi ile anlaşan Berk Oktay ile sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı.
Berk Oktay ile geçen yazdan beri beraberlik yaşadığı Yıldız Çağrı Atiksoy'un koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu çiftin tedavisi evinde yapıldı. Konuyla ilgili tv100'e konuşan Berk Oktay "Doğru, hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" dedi.
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