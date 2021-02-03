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Haber Giriş: 03.02.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor!

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Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor!
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Oyuncu Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlenme teklifi etti.

Geçtiğimiz şubat ayında eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay (38), bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy (34) ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Atiksoy'a evlenme teklifi eden Oktay, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor

Yakışıklı oyuncu, el ele tutuştukları bu kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınladı.

Atiksoy ise, mutluluğunu, "Gel de 'Evet' deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" sözleriyle takipçileriyle paylaştı. Çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağdı.

Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor

Berk Oktay, İzmir’de ailesini ziyaret ettikten sonra Atiksoy’un evine gitmişti. Çiftin aileleri de tanıştı. Evlilik yoluna giren ünlü çiftin pandemi sonrası nikah masasına oturması bekleniyor.

Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor

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