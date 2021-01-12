MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri Berk Oktay: Olanlara gülüp geçiyorum
GeriMagazin Berk Oktay: Olanlara gülüp geçiyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 12.01.2021 - 08:48 | Son Güncelleme:

Berk Oktay: Olanlara gülüp geçiyorum

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Berk Oktay: Olanlara gülüp geçiyorum
Abone Olgoogle-news

Berk Oktay, olaylı şekilde boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu’nun saat iddiasına tepki gösterdi: “Saçma sapan işler. Sadece gülüp geçiyorum.”

Berk Oktay önceki akşam Yeniköy’de görüntülendi. Oyuncunun sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığını iddia ettiği Merve Şarapçıoğlu ile çekişmeli boşanma davası, uzun süre gündemden düşmemişti.

Şarapçıoğlu’nun, son olarak düğünlerinde ailesinin Oktay’a Rolex marka saat hediye ettiği, oyuncunun boşanma aşamasında bu saatin sertifikasını mahkeme yoluyla istediği öne sürülmüştü. Oktay, Şarapçıoğlu’nun iddiasıyla ilgili sorular üzerine bu konularla gündeme gelmekten rahatsız olduğunu söyledi:

Berk Oktay: Olanlara gülüp geçiyorum

GÜZEL BİR İŞİM VE İLİŞKİM VAR

“Aklıselim olan herkes neyin ne olduğunu görüyor. Ben bunlara sadece gülüp geçiyorum. Güzel bir işim, çok güzel bir ilişkim var. Onun dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Bugüne kadar bütün davalarımı kazandım, bundan sonrakilerde de adalet gerekli cevabı verecektir. Yok saat olayı, yok trans olayı, yok evi toplayıp gittiğim iddiası. Saçma sapan işler. Karşı taraf hep ceza alıyor.”

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle