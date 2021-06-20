Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu arasında mal paylaşımı davası başladı

Oyuncu Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu, 2016 yılında evlendi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl Şarapçıoğlu’nun uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaştığı iddiasıyla boşandı. Oktay, dava sürecinde mahkemeye ‘mal rejimi listesi’ sundu ve eski eşinden 250 bin lira alacağı olduğunu öne sürdü. Şarapçıoğlu ise bu listenin uydurma olduğunu söyleyerek karşı davada bulundu.

‘Mal rejimi davası’nın birinci celsesi geçen salı günü İstanbul Anadolu 8. Aile Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, davacı tanıkları Melis Dede ve Lütfü Sapmaz dinlendi. Merve Şarapcıoğlu’nun üniversiteden arkadaşı olduğunu belirten Melis Dede, şunları söyledi: “Merve’nin evlendikten sonra harcamalarına dikkat ettiğine şahit oldum. Hatta bir keresinde Berk’in babası Merve’yi yanımda arayarak ‘Dijitürk faturanız çok gelmiş, bazı paketleri iptal mi etsek?’ dediğini duydum. Merve’ye ailesinin harçlık bıraktığını duydum. Berk’in parasını babasının yönettiğini biliyorum. Merve’nin evlendikten sonra okul masraflarını ailesi karşıladı. Düğün masraflarını da yarı yarıya karşıladılar.”

Düğün masrafını yarı yarıya ödediler

Düğün salonu sahibi Lütfü Sapmaz ise “Düğün masraflarını gelenek olarak erkek tarafı öder. Nadiren ortak ödeme yapılır. Düğünde taraflar ödemeyi yarı yarıya olacak şekilde birlikte yaptı” dedi. Berk Oktay’ın avukatı, ifadeleri kabul etmeyerek davalı tanıklarının da dinlenmesini talep etti. Hakim, davalı tanıklarının dinlenmesi, davacı vekiline gider gösterilen ve faturaları sunulan harcamalarla ilgili itirazların yapılması için duruşmayı 2 Kasım’a erteledi.

Hayvanlara bağışlayacağım

Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay’ın mahkemeye sunduğu ‘mal rejimi listesi’nde yazılan rakamlar ve talepler karşısında çok şaşırdığını söylemişti. Şarapçıoğlu “Uydurduğu rakamlar üzerinden beni kendisine 250 bin TL borçlu göstermiş. Bir insan eşiyle gittiği tatillerin kalem kalem hesabını mı tutar? Bu mal rejiminden hakkıma düşen payı sokak hayvanlarına bağışlayacağım” demişti.

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