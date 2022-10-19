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Berk Atan ve Melis Tüzüngüç'ün samimi halleri dikkat çekti? Yeni bir aşk mı?

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#Berk Atan#Melis Tüzüngüç#Hadise
Berk Atan ve Melis Tüzüngüçün samimi halleri dikkat çekti Yeni bir aşk mı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 08:45

Berk Atan ve Melis Tüzüngüç, samimi bir şekilde eğlenirken objektife yansıdı. İkili, bir açıklama yapmadı.

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Berk Atan ve Melis Tüzüngüç önceki akşam Esnaf Maslak’ta samimi bir şekilde görüntülendi. Berk Atan, yakın zamanda bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile birlikteliğini noktaladığını duyurmuştu. Geçen akşam Atan ve Tüzüngeç’in samimi halleri ise dikkatlerden kaçmadı. İkilinin yakınlıkları da objektiflere yansıdı. Oyuncular, konu ile ilgili sessizliğini korudu.

Berk Atan ve Melis Tüzüngüçün samimi halleri dikkat çekti Yeni bir aşk mı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Erken kutlama

22 Ekim’de 37 yaşına girecek olan Hadise’ye sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

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Hadise, dostlarının organize ettiği erken kutlamadan kareleri Instagram hesabında paylaştı. Hadise için özel hazırlanan pastanın üzerinde İngilizce ‘İyi ki doğdun kraliçe’ yazdığı görüldü.

Berk Atan ve Melis Tüzüngüçün samimi halleri dikkat çekti Yeni bir aşk mı

Koşu sonrası dondurma

Kaleci Harun Tekin önceki gün eşi Ceyda Tekin ile Bebek’teydi. Sabah saatlerinde Boğaz’da yürüyüş yapan çift, sonrasında dondurmacıya uğradı. Kasımpaşa’dan Eyüpspor’a transfer olan Tekin, keyifsiz halleriyle dikkat çekti. (Deniz BOY)

Berk Atan ve Melis Tüzüngüçün samimi halleri dikkat çekti Yeni bir aşk mı

Kadın mafya

Esra Sönmezer, yeni filmi “İntikam”da kadın mafya lideri oldu. Sönmezer, “Sete çıkmadan önce 5 mafya filmi izledim. Özellikle Al Pacino’nun “Baba” (The Godfather) filmini iki kez izledim” dedi.

Berk Atan ve Melis Tüzüngüçün samimi halleri dikkat çekti Yeni bir aşk mı

Filmde kadın mafya liderini canlandıracak olan Sönmezer, aksiyon dolu sahneler için özel eğitimler aldı. Güzel oyuncu, “Bu rol için asla zorlanmadım. Çünkü ruhumda aksiyon var ve her türlü aksiyon konusunda eğitimliyim. Daha önceden silah eğitimi almıştım. Karate ve Krav Maga yıllardır yapıyorum” dedi. (Behlül AYDIN)

 

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#Berk Atan#Melis Tüzüngüç#Hadise

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