Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu aşk yaşıyor! Selin Yağcıoğlu kimdir, boşandı mı?

Gönül Dağı dizisi ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çift sosyal medya hesabından yayımladıkları mesajlarla aşklarını ilan etti. Berk Atan, Selin Yağcıoğlu'na "Çok güzelsin be insafsız!" yorumunu yaparken Yağcıoğlu kalp emojisiyle cevap verdi.









MESAJINI İFŞA ETMİŞTİ



Selin Yağcıoğlu, Berk Atan'ın kendisine Instagram'ın hikaye kısmı üzerinden attığı, "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana" mesajını yanlışlıkla hikayesinde paylaşmıştı. Kısa süre sonra mesajı ifşa ettiğini fark eden Yağcıoğlu, paylaşımını kaldırmıştı ancak ekran görüntüsü hızla yayılmıştı.

SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR?

1991 yılın İstanbul’da dünyaya gelen Selin Yağcıoğlu, aslen Trabzonlu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Yağcıoğlu, ilk olarak spor spikerliği ile tanındı. FB TV’nin spikerliğini attığı tweetler yüzünden bırakmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe taraftarları, Selin Yağcıoğlu'nun FB TV 'de çalışmaya başlamadan önce Galatasaray lehine Twitter'da yazdığı tweet'leri bulup tekrar yayınlamış, bunun üzerine Twitter'da "FB TV'de Selin Yağcıoğlu'nu istemiyoruz" diye kampanya başlatılmıştı.

Spikerlik kariyeri sona eren Selin Yağcıoğlu, İnfluencer

olarak iş hayatına devam ediyor. Selin Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanığı Gökhan Balarısı nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten kısa bir süre sonra kızı Su’yu kucağına alan Selin Yağcıoğlu eşinden ise sürpriz bir şekilde boşandı.

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