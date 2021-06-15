2009 yÄ±lÄ±nda meslektaÅŸÄ± Halit ErgenÃ§ ile nikah masasÄ±na oturan oyuncu BergÃ¼zar Korel, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez bebek heyecanÄ± yaÅŸÄ±yor. BergÃ¼zar Korel ve Halt ErgenÃ§'in ilk Ã§ocuklarÄ± 2010 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelmiÅŸ, Ã§ift oÄŸullarÄ±na Ali adÄ±nÄ± vermiÅŸti... GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l ikinci kez anne-baba olma mutluluÄŸu yaÅŸayan Ã§ift oÄŸullarÄ± Han'a eylÃ¼l ayÄ±nda kavuÅŸmuÅŸtu. Ã‡iÃ§eÄŸi burnunda anne Korel sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez hamile olduÄŸunu duyurmuÅŸtu. GÃ¼zel oyuncu bugÃ¼n de bebeÄŸinin cinsiyetini aÃ§Ä±kladÄ±.

YakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±yla yemekte buluÅŸan Korel, bir kÄ±zÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± mÃ¼jdeledi. GÃ¼zel oyuncu yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda ÅŸu satÄ±rlara yer verdi:

Allah biliyor Ã§ok istedim..

Ailemiz, en yakÄ±nlarÄ±mÄ±z, can dostlarÄ±mÄ±z..

Herkes..

BÃ¼yÃ¼k bir ailemiz olsun, saÄŸlÄ±klÄ± mutlu evlatlarÄ±mÄ±z olsun..

E biri de kÄ±z olsun.

Ne kadar Ã§ok istediysek Hanâ€™Ä±mÄ±z daha yaÅŸÄ±nÄ± doldurmadan kÄ±z evladÄ±mÄ±zÄ±n mutluluÄŸu heyecanÄ± hepimizi sardÄ±.

CanÄ±m Haticeâ€™m toplamÄ±ÅŸ tÃ¼m arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bir kaÃ§ hafta Ã¶nce bana bÃ¶yle bir sÃ¼rpriz yaptÄ±.

Hepsi benden heyecanlÄ±.

SÃ¶zleÅŸtik,

SaÄŸlÄ±kla, mutlulukla ilerleyen gÃ¼nlerde tÃ¼m erkek anneleri olarak iÃ§imizde kalan tÃ¼m simleri, balonlarÄ±, tÃ¼lleri birbirinize dolayÄ±p eÄŸleneceÄŸiz Allah nasip ederse..

Bu mutluluÄŸumuzu sizinle de paylaÅŸmak istedim.

Mutlu gÃ¼nlerinizde kalbi hep sizinle atan gÃ¼zel insanlar hiÃ§ eksilmesin hayatÄ±nÄ±zdan.

Sevgiyleâ€¦

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