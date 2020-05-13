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Haber Giriş: 13.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bergüzar Korel'den üçüncü çocuk yorumu: Herkes benden kız bekliyor

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Bergüzar Korel'den üçüncü çocuk yorumu: Herkes benden kız bekliyor
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Bergüzar Korel ve Beyza Şekerci, Instagram’da ortak yayın yaptı. İkili, annelik hakkında sohbet etti.

10 yaşında Ali adında bir oğlu bulunan, 2 ay önce de Han adını verdiği ikinci çocuğunu dünyaya getiren Korel, “Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Herkes benden kız bekliyor. Sağlıklı olursa, kısmetimde varsa kabulümdür. Çok büyük konuşmaları uzun zaman önce bıraktım.”

Bergüzar Korelden üçüncü çocuk yorumu: Herkes benden kız bekliyor

 

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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