Son Güncelleme:
Bergüzar Korel'den üçüncü çocuk yorumu: Herkes benden kız bekliyor
Bergüzar Korel ve Beyza Şekerci, Instagram’da ortak yayın yaptı. İkili, annelik hakkında sohbet etti.
10 yaşında Ali adında bir oğlu bulunan, 2 ay önce de Han adını verdiği ikinci çocuğunu dünyaya getiren Korel, “Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Herkes benden kız bekliyor. Sağlıklı olursa, kısmetimde varsa kabulümdür. Çok büyük konuşmaları uzun zaman önce bıraktım.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle