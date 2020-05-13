Bergüzar Korel'den üçüncü çocuk yorumu: Herkes benden kız bekliyor

10 yaşında Ali adında bir oğlu bulunan, 2 ay önce de Han adını verdiği ikinci çocuğunu dünyaya getiren Korel, “Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Herkes benden kız bekliyor. Sağlıklı olursa, kısmetimde varsa kabulümdür. Çok büyük konuşmaları uzun zaman önce bıraktım.”



