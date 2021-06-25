Korel, karnÄ± burnunda fotoÄŸrafÄ±nÄ± "RÃ¼ya" notu ile paylaÅŸtÄ±.

ÃœnlÃ¼ oyuncu, duygusal bir de yazÄ± kaleme aldÄ±.

"Ã‡ok uzun cÃ¼mleler yazabilirim bu yaza dair. Hayallerime dair. HayatÄ±mdaki hiÃ§bir mutluluÄŸun kolay gelmediÄŸine ama hep doÄŸru zamanda, doÄŸru ÅŸekilde geldiÄŸine dair... Fakat zaman geÃ§tikÃ§e daha az konuÅŸup, daha Ã§ok minnet ediyormuÅŸ insan... Kimsenin deÄŸil, sadece kendisinin bilmesi yeterli oluyormuÅŸ. Åžuan bu satÄ±rlarÄ± okuyup, iÃ§inde fÄ±rtÄ±nalar kopan arkadaÅŸÄ±m, bil ki fÄ±rtÄ±na dinecek, gÃ¼neÅŸ yine yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterecek. Benden sana sÃ¶z!"

"KIZ GEBELÄ°K DAHA KOLAY"

BergÃ¼zar Korel ile Halit ErgenÃ§, tatil yaptÄ±klarÄ± Bodrum'da gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±. Korel, hamileliÄŸini ÅŸu sÃ¶zlerle anlatmÄ±ÅŸtÄ±:

Â "Kendimi bildim bileli ben Leyla ismini Ã§ok sevdim. Hep hayalimdeydi. Allah nasip etti Ã§ok mutluyuz, Ä°nÅŸallah saÄŸlÄ±kla gelsin. Bekledik kontrolleri bitsin, ondan sonra paylaÅŸalÄ±m. Her ÅŸey yolunda ÅŸu anda. KÄ±z gebelik erkek gebeliÄŸe gÃ¶re daha kolaymÄ±ÅŸ. Erkekte hep sancÄ±lÄ± geÃ§ti. Ä°nÅŸallah bÃ¶yle devam eder."

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